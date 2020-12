Már Kylie Jenneréknél is áll a karácsonyfa

Nagyobb, mint egy bevásárlóközpontban.

Kylie Jenner is korán kezdi az ünneplés, ugyanis az ő otthonában is kidíszítve, teljes pompájában áll a karácsonyfa. Sikerült akkorát választani, ami vetekedik annak a fának a méretével, amit minden évben New York városában állítanak fel. A karácsonyfa lába a földszinten áll, míg a teteje egészen az emeleti plafonig tart. Csak az lehetett több óra, míg az egészet, minden oldalán feldíszítik. Egyébként nem csak Jenner szereti korán elkezdeni a dekorálást, Erdélyi Mónikáéknál már november közepén előkerülnek a karácsonyi díszek.