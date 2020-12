Az élet nem mindig igazságos.

A másfél millió követővel rendelkező Oprah Magazine osztotta újra Instagramon egy anyuka videóját, amiben a kisfia táncol – nem is akárhogy. A tévé képernyőjén egy táncos játék látható, amin a figura a Black Eyed Peas Pump it című számára mutat be egy koreográfiát. Ezt utánozta le a kissrác és hát bátran mondhatjuk, hogy elég jól megoldotta a feladatot, íme: