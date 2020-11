Zöld trutyi folyt az aszfalt alatt Torontóban

Talán meg sem lepődnénk, ha 2020-ban megnyílna az aszfalt és kitárulna alatta a pokol kapuja, de szerencsére, ez annak ellenére sem történt meg, hogy néhány, a kanadai Torontóban készült fotó láttán azt hihetnénk, tényleg eljött a világvége.

A felvételeken az látható, hogy egy városi út beszakadt aszfaltja alatt rikító trutymó hömpölyög. A jelenséget azonban nem démonok, hanem a helyi vízművek munkatársai idézték elő – írja egy kanadai hírportálra hivatkozva a LadBible című brit bulvárlap.

Miután az aszfalt beszakadt, munkások öntötték a harsányszínű, környezetbarát festéket a vízbe, hogy a nyomait követve ellenőrizhessék, hol hibásodott meg a csatornarendszer.

There is a huge sinkhole with a glowing green liquid on Hastings Ave off of Gerrard. While it would be on brand for 2020 to have the Ninja Turtles appear in Toronto, the city tells me it’s a non-toxic dye added to see if the sinkhole is connected to a sewer. (📷@citygiancarlo) pic.twitter.com/uTAMU7UJhQ

— Richard Southern (@richard680news) November 20, 2020