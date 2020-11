Eltiltották a vezetéstől, mert a forgalommal szemben karambolozott, majd a bíróságról kocsival hajtott el

Még május 28-án a 39 éves Simara Knopka meglátogatta az egyik barátját, ahol megivott két pohár bort, majd hajnali egy magasságában hazaindult az ideiglenes jogosítványával és a fia Nissan Micrájával.

17 éve szerzett jogosítványt, még Brazíliában, odavalósi, aztán három és fél éve átköltözött Nagy-Britanniába, ahol házvezetőnőként helyezkedett el. Már vett vezetési órákat a szigetországban, de nem sikerült a vizsgája.

Májusban a Google Maps segítségével próbált hazajutni, felhajtott az M60-as útra, csakhogy rossz irányból, szemben pedig egy másik kocsi hajtott le erről az útról. A Macclesfieldben élő nő csak 50 kilométer/órával hajtott, a másik autó viszont 100-zal.

A vétlen autó felborult, de a sofőrjének nem lett komolyabb baja, karcolásokkal megúszta. Knopkát megszondáztatták, a véralkoholszintje a megengedettnél alacsonyabb volt. A vétlen férfit is, akinek viszont a véralkoholszintjét magasan a megengedett felett találták, igaz, ha nem ivott volna, akkor sem tudta volna elkerülni a balesetet.

A büntetlen előéletű Knopka ügyvédje azt mondta a bíróságon, hogy ügyfele egy „szorgalmas anya”, aki csak „egy hibát követett el”, mert Brazíliában a másik irányban megy a forgalom.

Bár börtönbüntetést is kaphatott volna – a bíró szerint pedig ez szokott hasonló esetekben történni –, ezt megúszta a nő, mindössze négy hónapon át nem hagyhatja el az otthonát este nyolc és reggel hét között, 600 font büntetést kell fizetnie, valamint két évig nem vezethet autót.

A lap beszámolója szerint a bíróágon ezt többször is elmondták neki, és volt is mellette egy tolmács, aki fordított neki végig portugálul.

Mindezek ellenére pár perc múlva már egy autót vezetett. A MEN fényképeket is készített,, és arról számolt be, hogy a bíróságról kifelé menet először úgy tűnt, az anyósülésre ül be Knopka, de nem, hanem átment a vezetőüléshez és elhajtott a parkolóból.

