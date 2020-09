Ő volt a Robot az előző évadban.

Mint ismeretes, Gáspár Laci koronavírusos lett, így az Álarcos énekesből ki kellett szállnia egy időre, most kiderült, hogy jövő héttől Nagy Ervin veszi majd át az énekes helyét. A színész amúgy versenyzett az előző évadban a Robotként, be is ültették Csobot Adél mellé, akit plátói szerelem fűzött a jelmezhez.

Ezt az infót amúgy a műsor előzetesében szúrtuk ki.

