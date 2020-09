14 év után elvitték a főnyereményt a brit Legyen Ön is milliomos!-ban

Egy kalózról szólt a legutolsó kérdés.

1 millió fontot, azaz kábé 390 millió forintot nyert a Who Wants To Be a Millionaire? című brit kvízműsor versenyzője (ami itthon Legyen Ön is milliomos! címen futott többször is). Donald Fear egy 57 éves történelem-politika szakos tanár, ráadásul 14 év után ő az első, aki elvitte a főnyereményt a műsorból – számolt be róla a The Guardian.

Érdekesség, hogy a bátyja is járt már a műsorban, ő tavaly 500 ezer fontot vihetett haza, azaz Fear nyereményének a felét.

A mindenről döntő, utolsó kérdés az volt:

1718-ban melyik volt az a kalóz, aki csatában halt meg a mostani Észak-Karolina partjainál? A helyes válasz Feketeszakáll volt, akit ekkor csalt csapdába Robert Maynard főhadnagy, utóbbi a kalóz majdhogynem teljes csapatát megsemmisítette.

33 év történelem tanár munka mellett nem lehet nem tudni az évszámokat, az 1718 egyből beugrott Feketeszakállal

– fogalmazott a győztes.

