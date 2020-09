Colin Firth-t exfelesége ezzel a fotóval köszöntötte fel hatvanadik szülinapján

Nagyon jó választás volt.

Colin Firth tegnap betöltötte a hatvanadikat, amit most is elég nehezen vesz be a gyomrunk, hiszen csak tegnap volt, hogy bemutatták a Bridget Jones első részét, amiben ő alakította a főszereplő szerelmét. Firth szülinapjáról exfelesége, Livia is megemlékezett, akivel 22 év házasság után tavaly indultak külön utakra. Livia a köszöntésben leírta, hogy Firth a legjobb partner és társ szülő, akit csak kívánhat. Azt is hozzátette, hogy ezen a fotón éppen Elton John egyik jelmezében bohóckodik, amit a Kingsman forgatásán csent el.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Livia Firth (@liviafirth) által megosztott bejegyzés, Szept 9., 2020, időpont: 10:41 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@liviafirth