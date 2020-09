Az egész család hallucinálni kezdett, a kórházban derült ki, hogy LSD-s húst ettek

A húst egy környékbeli Wallmartban vették.

Egy teljes floridai család kórházba került, miután droggal, egészen pontosan LSD-vel fertőzött húst ettek – írja a Time.

Ronnie Morales, a terhes felesége akkor hívták ki a mentőket, mikor mindkét kislányuk hallucinációkra kezdett panaszkodni. A szülők is érzékelték magukon a tüneteket, így az egész család kórházba került. Kiderült, hogy a rejtélyes kór valójában egy drogos trip volt, amit LSD okozott. A kórházban teszteket végeztek a családon, de szerencsére komolyabb baja egyikőjüknek sem lett az ijedtségen kívül. A magzat is egészségesnek bizonyult, így a családot haza is engedték.

Az elvégzett tesztek alapján kiderült, hogy a család által fogyasztott, közeli Wallmartban vett hús lehetett LSD-vel fertőzött, így az ügy a rendőrséghez került, akik nyomozást indítottak.