A vírus kikövetelte a fejlődést, mi pedig meghallottuk a jövő szavát

2020 márciusában nyilvánvalóvá vált, hogy a koronavírus Magyarországot is súlyosan érinteni fogja: az ország bezárkózásával a gazdaság is takaréklángra kapcsolt. Több ezer vállalkozásnak kellett új stratégiát kidolgoznia, megtalálni a működés új lehetséges módját. Erre a kérdésre kellett gyors és hosszútávon is innovatív választ adnia a hét helyszínen is működő Mandala Jógastúdióknak, illetve az alapító-vezető Németh Gergőnek.

A Mandala digitális átállását mindössze egy hét alatt sikerült megvalósítani. A nyertes stratégia alapkövei a felkészültség, a rugalmasság és az éberség voltak.

Nálunk is volt egy kis riadalom, leginkább a bizonytalanság miatt: nem tudtuk meddig tartanak a korlátozások, milyen időtávra tervezzünk. Minket jó időszakban ért a válság: elindult az összes komolyabb képzésünk, volt félretett tartalékunk.

– mondja Németh Gergő, aki szerint a siker egyik kulcsa a gondos előkészítés volt. Számba vették az anyagi és emberi lehetőségeiket, kalkulációkat végeztek és végül egy egészen sötét vészforgatókönyv szerint fogtak bele a munkába. Azzal számoltak, hogy mit tehetnek akkor, ha szeptemberig egyetlen fillér bevételük sem lesz. Végül ennél sokkal jobban alakultak a dolgaik.

A második lépés a Mandala jógázóinak megtartása volt. A Mandala Jógaközpontok az első két hétben a törzsközönségre célozva kínált ingyenes, élő videós órákat a Facebookon.

„Ugyanúgy készítettünk órarendet, mint a vírus előtti hétköznapokon, szerettük volna, ha ezek az online, közös órák ugyanúgy beépülnek a mindennapokba, mint a hagyományos foglalkozások. Nem helyeztünk nyomást senkire, tényleg win-win szituációt szerettünk volna kialakítani. A mi üzenetünk az volt, hogy bárki ingyen jógázhat velünk, de aki elégedett és megengedheti magának, sokat segíthet azzal a gesztussal, ha az egyébként is jógára költött összeget befizeti.”

A becsületkasszás online-jóga bevált: volt, aki bérletet vett, más átutalással segített és többen lemondtak a már kifizetett bérletükről, amelyeket a lezárások idején a Mandala felfüggesztett. Németh Gergő szerint

ez az első akció abszolút siker volt, hiszen egy kis levegőhöz juttatta őket akkor, amikor nem is számítottak bevételre. Azonban pontosan tudta, hogy ez a helyzet nem tartható fenn sokáig: valami komplexebbet, fenntarthatóbbat kell létrehozni.

A kitörési pont végül egy már meglévő honlap lett, a mandalások ezt alakították úgy, hogy a lehető legjobban szolgálja a jógázók igényeit.

„Rohamtempóban alakítottuk át úgy az Urbán Jógi Live-ot, hogy a videók korlátlanul visszanézhetőek legyenek. Ezt az oldalt eredetileg élő közvetítésekre szántuk, nem is voltunk teljesen felkészülve a videók készítésére. Az egyik irodánkat világítottuk be, először itt készültek a felvételek. Menet közben derült ki, hogy a videózás összetett munka: egyszer a hanggal volt gond, máskor az időzítéssel, de minden kis malőrből tanultunk, gyakran éppen a jógázók segítségével. Nem tudtunk kifizetni egy szakembert, aki mindig ott van, ezért élesben tanultuk meg milyen a jó beállítás, a jó világítás, a hangosítás és hogyan kell időzíteni. Minimális befektetéssel, nagyjából százezer forintból hoztuk össze a saját kis stúdiónkat. Sokat küzdöttünk, mire azt mondtam, hogy ez már tényleg jó minőség.”

Az Urbán Jógi Live 3500 forintos havi előfizetési díjjal indult, rövid idő alatt több százan léptek be, az így befizetett összeg pedig már nagyságrendileg fedezte az oktatók bérét. A rendszer – függetlenül a vírushelyzet alakulásától – mindenképpen megmarad, sőt: hamarosan egy teljesen megújult platformmal várják a jógázókat, ami a mostaninál sokkal komplexebb szolgáltatásokkal, cikkekkel, workshopokkal, webshoppal segíti a jógában való elmélyedést.

„Ezt a fejlesztést mindenképpen megleptük volna, nem véletlenül volt már egy meglévő honlapunk, volt kameránk is, csak még nem üzemeltük be. A járványhelyzet viszont kikényszerítette a nagyon gyors, nagymértékű fejlesztést, felpörgette az eseményeket. Ha van a mi megoldásunknak kulcsa, akkor talán ez az: gyorsan reagáltunk, volt mire alapoznunk. A vírus utáni életben már más szemlélettel folytatjuk az építkezést: sokkal hangsúlyosabb lesz az online jelenlétünk.”

Gergő szerint nagyjából egy hónap kellett ahhoz, hogy megfelelő minőségű szakmai tartalmakat állítsanak elő és emellé kialakítsanak egy fizetési felületet. A rengeteg munka mérlege viszont bíztató: a szegmensre jellemző nagy összeomlás nemcsak elkerülte a Mandalát, hanem a legkritikusabb, nyári időszakot minimális veszteséggel zárták. Ez a mostani helyzetben – amikor sorra zárják be a jógastúdiókat – hatalmas siker.

Hetente keresnek meg minket, hogy nem akarunk-e átvenni jógastúdiót, oktatókat. Ez is egy újabb megerősítése annak, hogy nem lehet a kényelmes, kitaposott úton maradni. Folyamatosan fejlődni kell, figyelni a világ, az igények változását, nem csak tartani lépést, hanem szinte az elé törekedni. Általános tanácsot nem lehet adni a mostani helyzetben, hiszen szegmensenként nagyon változó a mozgástér. A saját példánk alapján lennie kell anyagi tartaléknak, nem szűnő lelkesedésnek, a változásra való hajlamnak és egy nyugodt, higgadtan reagáló csapatra is szükség van.

Kiemelt kép: Mandala Jógastúdió