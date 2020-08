Az igazolványképek sosem tökéletesek, de akkor mit mondjunk erről?

Ha ebből nem lesz mém, akkor semmiből.

A igazolványképéről kevesen szokták azt mondani, hogy „nézd, milyen jól sikerült!” Ezt nagyjából elfogadtuk, azért ezzel együtt lehet élni. Egy tennessee-i nő viszont egyáltalán nem ismerte fel magát a képen. Nem véletlenül.

A képen ugyanis csak a szék látszik, amihez le kell ülni az igazolványkép-készítéskor, de ő nem ült rajta.

Jade Doddnak, mikor visszament, először a hivatalban nem értette egy dolgozó, miért is kéne helyrehozni, de aztán azt mondta, hogy ehhez a főnökét is oda kell hívnia. A hiba az lehetett, hogy a rendszer mindig az utoljára készült képet menti el, és ez esetben valahogy készült még egy akkor is véletlenül, mikor Dodd már nem ült rajta 0 írta a HuffPost.



Dodd egyébként nem sértődött meg az eseten, sőt nagyon viccesnek találja, jó pár nevetést köszönhet ennek.

A főnököm szerint ez a legviccesebb dolog a világon. Pénteken dolgoztam, mikor az irodája előtt egy székre mutatott és azt mondta: Azt hittem te vagy az, még integettem is reggel.

A fotót a jogosítványról Dodd még augusztus 6-án osztotta meg, azóta bejárta az internetet, és azóta már kapott is helyette egy másikon, amin ő rajta van, a szék nincs. Bár ezt meg bármelyik 21 alatti rokonának, haverjának odaadhatta volna, hiszen ki mondja meg, hogy nem őt ábrázolja a kép?