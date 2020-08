A Konyhafőnök: Sárközi Ákos az utolsó pillanatban hívta vissza kirúgott versenyzőjét

Összeálltak a séfek csapatai.

Hosszú drámázás után, Rácz Jenő és Sárközi Ákos is összeállította a maga 11 fős csapatát, de a kötények kiosztása nem volt mindig egyértelmű.

A pirosak közé került a Love Islandes Erik, az egykori szépségkirálynő, Konkoly Ági és Palácsik Lilla férje, Visváder Tamás is, de Rácz Jenő újabb esélyt adott egy korábbi évadból már kiszórt versenyzőjének, Zolinak is.

Nem tudom, hogy mit csináljak veled Zoli, mert én úgy gondolom, hogy neked már adtam egy esélyt és azzal te nem éltél. Sajnálom. De az, hogy itt vagy, az menő. Az ex-barátnőimet sem szoktam visszavenni, de téged visszaveszlek, hogy ne csinálj ilyen szar tányérokat végre.

Sárközi Ákos is sokat vacillált, mit kezdjen fiatal versenyzőjével, Mátéval. Ő is egy korábbi évadban tűnt fel, de a castingon nem úgy teljesített, ahogy várták és a kötényosztó főzés sem ugrotta meg az elvárt szintet. Haza is akarták küldeni, de végül Sárközi Ákos az ajtóból hívta vissza a srácot és adott neki egy kék kötényt.

Kiemelt kép: rtl.hu