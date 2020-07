Kettős életet élt a postásként dolgozó kétgyerekes anya

Lebukott a sötét titkát rejtegető walesi nő.

A kézbesítés sajátos formáját űzte egy walesi postás.

Deidre Jenkins a levelek és a csomagok mellett a kokaint is házhoz vitte Parcllynben, és a helyi postahivatalban is árusította a szert. A kétgyerekes anya – mint kiderült – még hitelre is biztosított kábítószert ügyfeleinek; ez is lett a veszte: amikor megelégelte, hogy néhány ügyfele mindig utólag akart fizetni, azt mondta nekik, keressenek másik dealert.

Az egyik törzsvásárló azonban leadta a drótot a rendőrségnek, tudatta a hatóságokkal, hogy Jenkins nemcsak postás, de dealer is.

A 45 éves nő lakásán végzett házkutatás során kokain került elő a retiküljéből és egy hálószobai szekrényből is. A rendőrök emellett 1200 font (450 ezer forint) készpénzt is találtak az ingatlanban.

A nő ügyvédje a védelmében felhozta, hogy Jenkins akkor kezdett drogkereskedéssel foglalkozni, amikor maga is visszaesett, és ismét fogyasztója lett a szernek.

Deidre Jenkinst két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, függősége miatt gyógykezelésen kell részt vennie.

Kiemelt kép: Getty (Illusztráció)