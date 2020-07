A macskát okolja a férfi, hogy teherbe esett a felesége

Egy férfi a Redditre írta meg, hogyan is jártak a feleségével, és miért köszönhetik a macskájuknak, hogy a nő másodszor is teherbe esett.

A Playtonic1 nevű felhasználó arról írt a közösségi oldalra, hogy tavaly született meg az első gyerekük a feleségével, és a világjárvány miatt, meg hogy párja teljesen felépüljön a terhességből, úgy döntöttek még várnak a második gyerekkel.

Hiába hozták meg ezt a döntést azonban, ha a macskájuk, egy „ördögi géniusz” máshogy gondolta.

Playtonic1 szerint nincs olyan, ami a cicát meg tudná állítani, ajtó, fiók előtte nem marad zárva. Mikor befogadták hetekig minden reggelre az összes szekrényajtó nyitva volt a konyhában.

A férfi és a felesége, pedig az első gyerek után óvszert kezdett el használni, mert a nő émelygett a fogamzásgátlótól.

Az óvszert a férfi abba a szekrénybe tette be, ahol a fülpiszkálók is vannak, ami nem volt túl jó ötlet, a macska ugyanis nagyon szereti a fülpiszkákat szétcincálni. Így is történt, a macska megtalálta őket és szétszórt mindent a fiókban, az óvszereket is.

Ezt észrevette Playtonic1, rendet rakott, az óvszereket visszarakta a dobozába.

Később, aznap este volt egy kis szexi időnk, és élénken emlékszem, ahogy bebotlottam a sötét fürdőszobába, kinyitotta a fiókot, és vakon belenyúlta a dobozba, hogy kivegyek egy óvszert (mint ahogy szoktam), és nem gondoltam arra, hogy mi történt korábban.

Pár héttel később a felesége émelygett és érzékeny lett a melle. Egyből arra gondoltak, hogy egyszer már tapasztaltak ilyet: az első gyerekük előtt. Volt még az előző terhesség előttről terhességi tesztjük, úgyhogy megnézték: pozitív lett.

Playtonic1 felrántotta a fiókot, és tüzetesebben megvizsgálta az óvszereket. Ekkor már látta, hogy fognyomok és karcolások voltak a csomagolásokon. Valószínűleg az, amit használtak, azt is kilyukasztotta a macskájuk.

Kiemelt kép: Imgur