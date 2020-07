Zac Efron tökéletes aputeste elviszi az új világjáró sorozatát

Legalább a vártnál is több emberhez jut el a kultúra és a fenntarthatóság.

Nemrég mutatta be a Netflix a Down to Earth című dokusorozatot, amiben Zac Efron utazza körbe a világot, hogy megmutasson különböző kultúrákat, illetve azt, hogy hol miként kezelik a környezeti fenntarthatóságot. A New York Post arról ír, hogy a téma nem feltétlenül mozgatna meg tömegeket, ha nem a – most épp szakállas – Zac Efron mutatná be, és ha nem vetkőzne félmeztelenre többször is.

A nézők közül többen rögtön daddynek – angol szleng a borzalmasan vonzó idősebb férfiakra – nevezték Efront, tele a Twitter a színész aputeste után vágyakozók posztjaival. Volt aki azt írta, szeretné megszerezni Efront szüleinek telefonszámát, hogy hagyhasson egy háromperces hangüzenetet, amiben ujjongva gratulál.

Most pedig következzen a lényeg, Zac Efron pár évvel ezelőtt a Baywatchban és Zax Efron teste most, a Down to Earth-ben:

Zac Efron’s ‘dad bod’ transformation on Netflix show shocks fans https://t.co/ryXTyqCMOH pic.twitter.com/X1F7Ew9Kgh — New York Post (@nypost) July 18, 2020

Kiemelt kép: Instagram/Zac Efron