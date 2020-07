A fehérneműjét használja arcmaszknak Las Vegas volt alpolgármestere?

Miután a semmire sem jó, fehérneműre emlékeztető maszk miatt rengeteg kritikus kommentet kapott, a képviselőnő elmagyarázta, hogy a csipkemaszkhoz tartozik egy szűrőbetét is, amit a fotózás kedvéért kivettek belőle.

Fiore eddig leginkább rasszista megnyilvánulásaival hívta fel magára a figyelmet, ami miatt sokan követelik, hogy távozzon a közéletből. Emlékezetes, hogy a képviselőnő nemrég azt nyilatkozta, ha kell, maga repül át Párizsba és lövi fejbe a szíriai menekülteket.

Steve Sisolak kormányzó június 23-án kérte arra a nevadaiakat, hogy a járványhelyzet rosszabbodása miatt viseljenek maszkot a nyilvános helyeken, ha nem tudják betartani a társas távolságtartás szabályait. A bárokat az egész államban bezárták – írja egy helyi hírportál.

I don’t always take a photo w a mask on but when I do, it’s my #N69Mask❤️ Thanks for lovely messages on my N69Mask-it does come w protection (filter) we removed it for photo to show detail-Lots of comments on N69Mask as panties-To those: Don’t get your panties in such a wad. 💋 pic.twitter.com/KMHVMWlKvQ

— Councilwoman Michele Fiore (@VoteFiore) July 10, 2020