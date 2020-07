Kanye West indul a 2020-as elnökválasztáson

A rapper korábban már fenyegetőzött azzal, hogy elnök akar lenni, de az elmúlt években hullámzó volt az aktivitása a politikával kapcsolatban. Hol támogatta Trumpot, hol háttérbe vonult, de most úgy tűnik, fejest ugrik. Egy Twitter posztban jelentette be, hogy a 2020-as novemberi választáson ő is indul.

– olvasható Kanye West bejegyzésében.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

