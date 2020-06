Demcsák Zsuzsa a LifeTV-n kap műsort

Húzónévvel erősít a csatorna.

Elég komoly változások voltak az elmúlt hónapokban a LifeTV-n: vezérigazgató lett Hajdú Péterből, aki rögtön elkaszálta Várkonyi Andrea és Szulák Andrea műsorait, ráadásul utóbbi távozott is a csatornától. Most azonban van egy új érkező, számolt be róla a Blikk, miután megtudták, Demcsák Zsuzsa saját műsort fog kapni.

Megkeresték a tévést, aki megerősítette a hírt:

Annyit elmondhatok, hogy a nézők rendszeresen láthatnak majd a Life TV képernyőjén. Örülök ennek a lehetőségnek, mert ugyan az elmúlt időszakban is szerepeltem vendégként különböző műsorokban, igazából a műsorvezetés az, amihez a leginkább értek. Ebben a közegben érzem magam a legjobban, ezért aztán nagyon örülök ennek a lehetőségnek.

