Egy tanulmány szerint szexelni is maszkban tanácsos

Amennyiben nem közös háztartásban élünk a másik féllel.

Van egy olyan megérzésünk, hogy nem túl sokan fogják betartani azokat az ajánlásokat, amik egy orvosi szaklapban megjelent tanulmányban olvashatók.

Az Annals of Internal Medicine hasábjain megjelent Sexual Health in the SARS-CoV-2 Era, azaz Szexuális egészség a SARS-CoV-2 korában című értekezés a Harvard egyetem kutatóinak munkája; a tanulmányban többek között rangsorolták, hogy milyen helyzetekben a legesélyesebb a koronavírus-fertőzés átadása. Nem túl meglepő módon arra jutottak, hogy a megfertőződésre akkor van a legnagyobb esélyünk, ha nem a velünk egy háztartásban élő személlyel folytatunk szexuális viszonyt. Erre az esetre – valljuk be, nem túl életszerű megoldásként – maszk viselését javasolják.

A kutatási jelentést jegyző tudósok szerint a megfertőződés elkerülése érdekében a nem megbízható partnerekkel célszerű hanyagolni a csókolózást, az orális-anális szexet, és minden olyan erotikus tevékenységet, ami ondó vagy vizelet távozásával jár.

A tanulmányban arra is kitérnek, hogy még a velünk egy háztartásban élő társ is veszélyforrás lehet, amennyiben rendszeresen elhagyja a karantént. Ezért aztán az értekezés szerzői arra a következtetésre jutnak, hogy

a járvány idején a legbiztonságosabb a szex teljes elhagyása.

Vagy az önkielégítés, esetleg a biztonságos távolságban (telefonos segítség, szexchat) zajló intim kapcsolat.

Kiemelt kép: Getty (illusztráció)