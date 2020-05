Ordítoznak a vak emberekkel, mert nem tartják be a távolságtartási szabályokat

Az emberek rád ordítanak, »tartsd a távolságot, tartsd a távolságot!«, de hát nem látom őket

– mesélte a Sky Newsnak az 58 éves, londoni Julia Wensley. A vakoknak plusz problémákat okoznak a szabályok, így a társadalmi távolságtartás, hiszen nem látják, hogy milyen messze állnak, vagy haladnak el mellettük mások, ahogy azt sem észlelik, hogy egy bolt előtt például sor áll vagy csak valamiért összezsúfolódtak az emberek. Ezért, mármint, hogy álljon be ő is csak a sorba, ezért is szoktak Wensley-vel kiabálni az utcán.

A siketvakokat képviselő brit Deafblind UK azt nyilatkozta a lapnak, hogy sokan inkább ki se lépnek az utcára a problémák miatt.

Szerencsére rengeteg új önkéntes jelentkezett, akik segítenek bevásárolni és elintézik az elintéznivalókat. De közben sok tagjuk nagyon magányos. Nem mehetnek ki az utcára, közben pedig az ápolóikat sem engedik magukhoz járványhelyzet miatt.

Ráadásul a fogyatékkal élőknek a híreket is nehéz megtudniuk, mert a brit kormány kommunikációjából hiányzik a jelnyelvi tolmács, a Braille-írás és az audioleírás.

Kiemelt kép: Tolga AKMEN / AFP