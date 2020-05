Semmi extra, csak Indiában egy kígyó pénzt vesz ki egy ATM-ből

Reméljük, nem rontotta el a PIN-t.

Az ausztrál 7NEWS ad hírt arról a meglehetősen szokatlan jelenségről, ami Indiában, Uttar Prades tartományban történt meg. Egy helyi, ICIC nevű bank egyik helységében feltűnt egy kígyó, majd felmászott az üvegfal mögött lévő ATM-re. A helyiek értelemszerűen nem mertek közel menni az állathoz, de videót sikerült készíteni az nem mindennapi látványról.

A kígyó egyébként végül nem tudott pénz kivenni, mivel nem ütötte be helyesen a PIN-kódját. Az állat egyébként ezután elkezdett bemászni az automatába, de nem a pénzkiadó résnél, hanem a képernyő fölötti részen. A kígyó végül be is jut az automata belsejébe. A híradások szerint az állat nem sérült meg, egy állatbefogónak sikerült kivennie az automatából, majd szabadon engedték.