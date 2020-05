Kállay Saunders András az Artisjus segélyéről: 3 hónapja ez az első bevételi forrásom

Az énekes is reagált Majka véleményére.

Több száz dalszerző kapott rendkívüli szociális támogatást, ismert zenészek is vannak köztük

Miután kikerült az Artisjus szociális támogatásában részesült zenészek névsora, Majka elég nyersen fogalmazta meg a véleményét velük kapcsolatban. Többen védekezni kezdtek, Pély Barna felajánlotta egy kórháznak az összeget és most Kállay Saunders András is reagált.

Látom sok helyen nem igazságosnak tartják, hogy az Artisjus segély pénzt (120 ezer forintot) adott előadóknak amin az én nevem is szerepel, Reni-é és még sokaknak. Felvannak háborodva civil emberek, más előadók, sok ember. Nem szeretnék senkit megsérteni, csak őszintén szeretnék beszélni

– kezdte Kállay Saunders András, aki elmagyarázta, hogy miért van szüksége a támogatásra.

Sok ember azt hiszi, ha valaki “ismert” rögtön milliomos, tele van pénzel. Általában így van ez az egész világban, de most Magyarországról van szó. Amit kell tudni rólam: Nem vagyok celeb, nem szerepelek műsorokban ahol hülyét kell csinálnom magamból a média és nép kedvéért, mivel azzal lehet a legjobban eladni. Nem vagyok infulencer (semmi baj velük, csak nem vagyok egy) Nem vagyok zsűri tehetségkutatókban ( Pedig nem lenne hülyeség és szívesen lennék amúgy) a lényeg, nekem a pénz az egy helyről jön és az a ZENE!

Kállay aztán arról is beszélt posztjában, hogy ő is szokott segíteni másokon, ezért jó lenne, ha nem ítélnék el, mert most ő szorul segítségre.

Itt az a lényeg ne ítéljetek úgy, hogy nem vagytok képben, pláne más előadók, akik tudják, hogy mint ÉNEKES egy hullámvasút a pénz bevételünk. 10 éve a minden napjaimban segítek embereken csendben, ha szarul ha jól állok anyagilag éppen, mert nekem jól esik segíteni , valamikor posztolok is róla hogy motiváljak másokat, persze ilyenkor jönnek a negatív emberek hogy “végre csinált valami jót egyszer” nem, hanem nem reklámozom minden nap. De kapok egyszer 120 ezret segély pénznek és rögtön jön a rosszindulat. 3 hónapja ez az első bevételi forrásom és az olyan előadók, akiknek tényleg nem gond a pénz, ti ne vegyetek mindenkit egy kalap alá magatokkal.

Kiemelt kép: Instagram/@kallaysaunders