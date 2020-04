Az Off-White nem hazudtolta meg önmagát: ezekben időkben is 300 ezerért adják a sajátmárkás maszkjaikat

Ha azt gondolod, hogy a hypebeastek nincsenek ellátva ezekben a sötét időkben minden földi jóval, akkor tévedtek! A híres pénzcsináló divatpápa, Virgil Abloh cége, az Off-White a körülményekre reagálva piacra dobott egy maszkot, ami nagyjából 900 euróba, majdnem ezer dollárba, vagyis kicsivel több mint 300 ezer forintba kerül.

A nem kifejezetten etikus stratégiára @bryanboy Twitter-felhasználó hívta fel a figyelmet, a posztja alá rengeteg felháborodott reakció érkezett.

Wait so those off white masks are like $1,000? pic.twitter.com/ydckoueNtV

— bryanboy (@bryanboy) April 24, 2020