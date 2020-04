Karantén extra: lakatlan szigetre sodródott a hajótörött kajakos, egy pilóta látta meg az üzenetét

New York-i rendőrség a Twitteren közölte, hogy egy kisebb lakatlan, gyalogosan megközelíthetetlen, a Jamaica-öbölben fekvő szigeten rekedt egy kajakos. A férfi, akinek a nevét nem említik a források, kajakja nagy valószínűséggel megsérült, így kénytelen volt a legközelebbi partra kievickélni.

A hatóságok közlése szerint a férfi már 12 órája nem adott életjelet magáról, így a hozzátartozói elkezdték keresni. A hajótörött hatalmas szerencséjére egy pilóta észrevette a partra írt „HELP!”, vagyis Segítség! feliratot.

A férfi minden tőle telhetőt megtett, hogy észrevegyék: tüzet is rakott, hogy hamarabb feltűnjön az arra járó hajóknak, repülőknek.

A kayaker takes social distancing to the next level. #NYPD Aviation found the uninjured male stranded on a remote island in Jamaica Bay, Queens. Missing for over 12 hours the male signaled for help by starting a fire & spelling out help using nearby sticks before being found. pic.twitter.com/cqYqz8tLFG

— NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) April 17, 2020