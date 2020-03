Három óriási tévhit is korlátozhat a jó szexuális életben

Minden szexnek élvezéssel kell véget érnie? Fontos, hogy azt várjuk, hogy a partner szexuális tudása majd elrepít minket a legnagyobb gyönyörökbe? Tényleg fontos része a szexnek a péniszméret vagy a mellméret? Ezek a kérdések magukba foglalják azt a három tévhitet, amik nélkül sokkal jobb lehet a szexuális élet.

A saját testünkkel való kapcsolatot már egészen kicsit korban meghatározhatják bizonyos események, elég például, ha azt látjuk, az anyánk folyton diétázik, vagy ha kicsit kerekebbek vagyunk a családtagjainkál. Ha ehhez társulnak olyan élmények is, mint például az, hogy nincs kellő szexuális felvilágosítás akár a menstruációról, vagy ha az anya azt mondja a lányának, az a dolog a lába között ocsmány és ronda és minden férfi csak azt akarja, máris komoly gondokkal szembesülhet az illető felnőttkorában. Az sem biztos, hogy jó, hogyha valaki azt hallja és látja fiatalon, hogy a fiúk kedvére kell tenni a szexben, csak az a fontos, hogy kiváló legyen az orális szex. Ez olyan tévhit, amit felnőttként sok évnyi tapasztalat és egy igazán jó szerelmi partner tud csak eloszlatni, aki megtanítja azt is, hogy jó, ha az ágyban egy kicsit mindenki a saját örömére is figyel. Ha felismerjük a korlátozó gondolatokat és tévhiteket, lerombolhatjuk ezeket és felszabadultabban élvezhetjük a saját testünkkel megélt gyönyört.

A szexnek nem kell mindig magömléssel és orgazmussal véget érnie

A leggyakoribb tévhitek egyike az, hogy a szexnek akkor van vége, ha mindenki elélvezett. Ez nem mindig jön össze, akár férfiről, akár nőről legyen szó. A pornóipar sokat tett ahhoz, hogy a szexről sokaknak ez legyen a határozott elképzelése. A pornóban a forgatókönyv általában az, hogy: nyalás, szopás, dugás elölről, hátulról, és jöhet a látványos közös élvezés, ami egyáltalán nem ilyen a valóságban, akkor sem, ha valaki nagyon szeretné követni ezt a forgatókönyvet. Először is fogadjuk el, hogy nincs senkinek minden egyes szexnél mindig orgazmusa. Ez nem lehet fokmérője a jó szexnek, ez igaz a férfiakra is, nőkre is. Van, hogy nincs ejakuláció, élvezés de annak ellenére is nagyon jó együtt, és van, hogy jobb, mintha megtörténne az élvezés. A nőknél az ilyen-olyan orgazmus megélésének hangoztatása, elvárása iszonyú káros, aki szeretné meg lehet tanulni, de a nők nem kapják készen az orgazmust, ahogyan a fiúknál kamaszkorban ez megtörténik. A férfiaknál a merevedéssel, magömlés időzítésével kapcsolatos teljesítménykényszer romboló hatású, ez korban nem válogat, a huszonéves férfiaktól kezdve az ötvenes korosztályig sokaknál jelen van.

A sok-sok előjáték, a minél több csókolózás, a véget nem érő simogatások, a teljes test végigcsókolgatása, játszadozás egymással sokkal szórakoztatóbb és élvezetesebb, mint egy pár perces szex, aminek a hangsúlya a penetráción van. Sokak számára élvezetesebb a szexben mindaz, ami a behatolás előtt történik, és különben sem árt átgondolni a tényeket: tényleg az a cél a szexben, hogy minél gyorsabban vége legyen? Ráadásul ez a fajta megközelítés a szexben, hogy muszáj az orgazmusnak megtörténnie, egyúttal azt is jelenti, hogy óriási a felelősségünk abban, hogy a partner is megélje a szexet. Pedig a szexben maximum 50-50% a felelősség, és egy jobb, ha egy kicsit mindenki a saját örömére koncentrál.

Nem szabad, hogy legyen a szexnek előre elhatározott vége.

A jó szex nem függ a testi adottságoktól, méretektől, túlsúlytól

A vonzalom törvényei szerint a külső is számít mindannyiunk számára, és ez így rendben is van, azonban a test folyton változik, és amit nem lehet megváltoztatni magunkon, azt pedig el kellene fogadni. Ha tehát azt mondjuk, szükséges a külső, akkor nem a mellméretre és a derékbőségre vagy a farokméretre kell gondolni, hanem arra, hogy a másik tekintete, bőrének tapintása, testének illata, a mosolya beindít-e bennünk valamit vagy sem. Ezek mellett a közös élethez az elköteleződés, az intimitás és a szenvedély is szükségesek, az érzelmi biztonság is kell, és ezek együttesen is hozzátesznek, alakítják, változtatják a szexuális életet. A jó szexre nem az a garancia, ha valakinek 25 centis a pénisze vagy dupla D-s a melltartót hord, hanem a kapcsolatban jelen lévő szenvedély, az addigi tapasztalatok, a figyelmesség, az odaadás és a saját testtel való elégedettség azok, amik többet nyomnak a latba.

A túlsúly – ha egészségre nem veszélyes mértékű – olyan dolog, amitől meg lehet szabadulni ha valakit zavar, azonban amiatt hárítani valakivel a szexet vagy lemondani erről, nem biztos, hogy jó dolog. Ahogy az sem, ha valaki folyamatosan arra figyel, hogy behúzza a hasát szex közben, vagy csak sötétben csinálja amiatt, hogy szégyelli a testét. Aki szeret, elfogad így is, de az egészség szem előtt tartása legyen a fő, ne pedig a másoknak való megfelelés. A szex oldottabb, jobb lehet, ha elégedettebbek vagyunk önmagunkkal, és ehhez nem kínzó diéták vagy pénisznövelő tabletta szükséges, hanem meg kell tanulni elfogadni önmagunkat.

Nem szabad, hogy mások elvárása, a társadalmi nyomás, Instagram-divat diktálja a saját testünkkel való kapcsolatunkat.

A gyönyör, amit megélünk a sajátunké, nem másé

Téves út az is, hogy azt várjuk el egy-egy új partnertől, hogy már elsőre mindenben jó legyen, és majd mindent megtanít nekünk a szexben, amit addig nem tudtunk. A lányregényekben és a pornófilmekben van ilyen, viszont a valóságban a saját gyönyörünkért csak és kizárólag nekünk kell tennünk, a többi csak ráadás. Ez alatt azt kell érteni, hogy ha egy lány tinikorától kezdve csak és kizárólag úgy élvezte a maszturbálást, hogy összeszorította erősen a combjait, akkor felnőttkorában nehezen fog tudni olyan férfit találni, aki ehhez megközelítő élményt nyújthatna. Ilyenkor a már felnőtt nőn múlik, hogy átszoktassa a testét, hogy megtanulja élvezni a szexet máshogyan is. A férfiaknál is megvan ugyanez: ha egy fiú már 12 éves korától kezdve kötözős pornót néz és gyorsan önkielégít, hogy nehogy lebukjon, akkor 28-30 éves korára egészen könnyen összeszedhetett némi parafíliát (fétist) és korai magömlést is. Ezeket a megszokott élményeket nehezen fogja tudni visszaadni egy hús-vér nő, akinek a hüvelye korántsem olyan erős és gyors mint a felnőtt férfi keze. Ebben az esetben is a férfi felelőssége mindent megtenni azért, hogy a szexuális életét a maga teljességében megélje, felkészítse a péniszét arra, hogy ne csak maszturbálással élvezze a szexet.

A fenti két példa ugyan túlzónak tűnhet, mégis sokaknál előfordulhat és megnehezíti a partnerrel való szexuális életet. A szexben mindenkinek arra kellene figyelnie, hogy mit érez éppen akkor és ott, jó érzés-e számára az a simogatás, az a csók, ami éppen történik, libabőrös lesz-e ettől, beindul-e. Mindenki, aki képes arra koncentrálni, hogy a saját teste reakcióját figyelje szex közben, képes lehet arra is, hogy ellazuljon, hogy ne azon aggódjon, hogy mosogatni kell vagy hogy tovább bírja a szexet, hanem egyszerűen csak élvezze minden pillanatát.

Nem bűn, ha kicsit önzők vagyunk és saját magunkra, a saját érzéseinkre figyelünk.

