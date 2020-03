Szerelem a korona idején

Milyen opcióink vannak, ha egy világjárvány idején leszünk szerelmesek? Egy New York-i fotós megmutatja!

Az Egyesült Államokon belül New Yorkban a legkomolyabb a helyzet koronavírus tekintetében. Elaludt a város, amelyik sosem alszik, és megtippelni sem lehet, mikor ébred fel a rémálomból. Az államban akár a lakosok 80 százaléka is megfertőződhet – írtuk pár napja. A helyzet azóta sem javult, a helyiek pedig ennek megfelelően elkezdtek komolyabban odafigyelni arra, hogy betartsák a szigorú szabályokat.

Egy New York-i fotós ebben a helyzetben lett szerelmes egy lányba, akit világjárvány ide vagy oda, nem akart elfelejteni.

A fiatal férfi egy három részből álló sorozatban mutatta meg, hogyan oldották meg az ismerkedést teljesen biztonságosan. Az első videó a megismerkedésről szólt, amiben Cohen többek között drónt is használt, hogy üzenhessen a lánynak, a másodikban randiztak is, de csak úgy, hogy nagyon távol voltak egymástól, a harmadik alkalommal pedig találkoztak is, méghozzá nem is akárhogyan. Íme a sorozat:

Első rész

Második rész

Harmadik rész