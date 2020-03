Nemcsak az lehet a gond, ha valaki hamarabb élvez el annál, mint szeretné, hanem az is, ha egyáltalán nem képes elélvezni, férfiként. Ez is egy szexuális diszfunkció, amit lehet kezelni akkor, ha a cél a harmonikus, teljes párkapcsolat, amiben van szexuális élet is.

Hova lehet fordulni diszkréten abban az esetben, ha egyszerűen képtelen vagyok élvezni a szexet? Kívánni kívánom olykor, de csupán önkielégítéssel tudok vidám kifejletet elérni. Ez oda vezetett, hogy az összes kapcsolatomat a szexuális élet hiánya zárja le. Egyszerűen már ismerkedni sem merek, mert a mai társadalomban minden a szex körül forog, ráadásul ha ott vagyok az adott helyzetben, mivel képtelen vagyok elélvezni, ezért míg aktív voltam szexuálisan, meg kellett játszanom az élményt.

Hova lehet ilyen esetben fordulni, illetve milyen gyógyszerek vagy egyéb készítmények jelenthetnek megoldást ezen kérdésre?

Az olvasói levél Bence (ál)nevű olvasónktól érkezett, a sikerélményt számára az önkielégítés adja meg, partnerrel kudarcot él meg.

Mit lehet tenni?

Amit az olvasói levélben olvasni gyakorlatilag a férfiak egyik ritka szexuális diszfunkciója, az anorgazmia vagy késleltetett orgazmus, amit azt jelenti, hogy az orgazmus megélése bizonyos helyzetekben egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen megy. Ez szorongást okoz, és jelentős mértékű szexuális elégedetlenséggel jár együtt. Ennek megoldására nincs semmilyen gyógyszer, a kiváltó okokat kellene kezelni, a lehetséges szervi tényezőket endokrinológus, urológus segíthet feltárni, a lelki részén pedig pszichoterápia segíthet. A szervi okok az alábbiak lehetnek:

tesztoszteron hormon szintjének változása

pajzsmirigy működésének zavara

prolaktin hormon szintjének zavara

gyógyszerek szedése

Arról is fontos beszélni, hogy a lelki és testi okok mellett a folyamatos maszturbálás is gyökere lehet a problémának, mégpedig akkor, ha az önkielégítés annyira egyéni módon történik, hogy azt az izgalmi szintet a partner testével sem képes elérni. Amennyiben a maszturbálás mélyen gyökerező szokássá vált, a pénisz érzékenysége csökkenhet, egyre erősebb mozdulatok kellenek a stimuláláshoz, ezzel pedig kialakul egy ördögi kör, hiszen ezt már a lehetséges partner teste, szerelme nem tudja megismételni. Ilyenkor azt tapasztalhatja a férfi, hogy amikor partnerrel van, nem élvezi a szexet, hiszen a pénisze nem érzi azt az izgalmat, amit a partnere ad. Ez vezethet az orgazmus zavarához.

Az eddigi, többéves párkapcsolati és szexuális tanácsadói tapasztalataim alapján jellemzően olyan férfiaknál merült fel ez a gond, akik rendszeres pornófogyasztók vagy pornófüggők voltak, esetleg akik éveken keresztül potencianövelőt szedtek azért, hogy képesek legyenek teljesíteni az ágyban.

A testi és szokásbeli okok mellett a lelki tényezőkről is muszáj pár szót ejteni. Ennek a szexuális diszfunkciónak oka lehet gyerekkori szexuális trauma, visszaélés, ha korábbi kapcsolatokban egy nőt teherbe ejtett és művi vetélés történt, sőt az is, ha az első szexuális kapcsolatban özveggyé vált vagy elvált, de az is kiváltó tényező lehet, ha gyerekkorban túlzottan elnyomó, vagy nagyon vallásos nevelést kapott, főleg ami a szexualitást illeti. Mindezt egy 2015-ös amerikai kutatás is leírja és rávilágít arra, hogy ez olyan gond lehet, amit a későbbi gyerekvállalásnál, családalapításnál komolyan kell venni.

A már kialakult probléma lelkileg megterhelő lehet, a szorongás mindennapossá válhat, jellemezheti a kapcsolatok kerülése. Olvasónk is hasonlókról számol be. A megoldás egyértelműen a testi-lelki okok feltárása, továbbá javasolt olyan terápia, ami a deszenzitizációra irányul. Több jól működő terápiás technika is van, ezt akár egy gyógyszeres kezelés mellett jól lehet kezelni.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba