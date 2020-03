A Tinder meglehetősen bizarr dologra kéri a felhasználóit a koronavírus miatt

A Tinder társkereső alkalmazás lényege, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek egymással, a koronavírus terjedése miatt azonban a fejlesztők úgy gondolták, az a felelős döntés, ha felhívják a felhasználük figyelmét arra, hogy jelenleg az a bölcs döntés, ha tartjuk a távolságot.

Tinder recommending to ‘maintain social distance in public gatherings’ to avoid coronavirus feels quite ironic given the nature of the app is to not maintain social distance pic.twitter.com/QoSBeNNPdN

— Georgia Bailey (@jorjafaith) March 5, 2020