Végre egyenesbe jöhet a ritka betegségben szenvedő kutya élete

Phoenix egészségesebb, mint valaha, így lehet, hogy valaki végre örökbefogadja.

Kevés jobb dolog létezik annál, ha valaki örökbefogad egy menhelyi kutyát. Ezek mindig klasszikusan olyan akciók, amivel mindegyik fél csak nyer: a menhely dolgozóinak munkája beérik, az új gazdinak lesz egy új házi kedvence, maga az állat pedig végre otthonra talál. Abba már viszonylag ritkán gondolunk bele, milyen sanyarú lehet azoknak a kutyáknak az élete, akik egyszerűen nem elég aranyosak ahhoz, hogy megakadjon rajtuk valakinek a szeme. Phoenix esete is hasonló volt, akinek történetét a VT írta meg: a kutya egy ritka betegségben szenved, ami miatt mindenki biztos volt benne, hogy sosem fogják örökbe fogadni, ám most úgy néz ki, talán egyenesbe jön az élete.

Ahogy az állat dedikált Instagram-oldalán írják, gondozói egy Facebook-csoportban látták meg először Phoenixet és szembesültek egyúttal a helyzetével, így rögtön elhatározták, hogy segíteni fognak rajta. Sokáig az állatorvosok sem voltak benne biztosak, hogy mi baja van a kutyának, betegség, vagy esetleg bántalmazás miatt nézhet így ki. Végül megállapították, hogy Phoenix szisztémás lupus erythematosban (SLE) szenved, ami a legrosszabbat hozta ki belőle. Ilyen külsővel senki nem számított rá, hogy bárkinek kelleni fog a kutya, de könnyen lehet, hogy nem nekik lesz igazuk.

Egy nehezebb időszakot követően az orvosoknak sikerült az ellenőrzésük alá vonni a betegséget, így jelenleg Phoenix egészségesebb, mint valaha.



A kutya napról napra erősödik, a súlya is egyre jobban gyarapodik, és ami a legfontosabb, a bőre is szépen gyógyul. Mindez az állat hangulatán is érződik, mivel folyamatosan ugat és játszik, és nyugodtabban is alszik. Otthonra továbbra sem lelt még, de gondozói bíznak benne, hogy ha sikerül őt rendbe hozni, talán valaki mégis úgy fog dönteni, hogy örökbefogadja.