Aranyér és sport? Biztos, hogy jót tesz?

Sokan azt gondolják, aranyérrel sportolni felelőtlenség, pedig valójában szükségünk van a mozgásra, hogy újra egészséges, „aranyérmentes” életet élhessünk!

Kevesen tudják, de az aranyér sokszor összefügg azzal a mozgásszegény életmóddal, ami napjainkban nagy mértékben jellemzi a társadalmunkat. Az aranyér tehát nemcsak az erőlködéstől jöhet ki, hanem attól is, ha egész nap ülő helyzetben vagyunk, keveset mozgunk, nem figyelünk arra, hogy időnként megtornáztassuk magunkat. Ez az elv akkor is érvényes, amikor már megtörtént a baj. Ez azt jelenti, hogy akkor sem szabad kevesebbet mozognunk, ha aranyerünk van, sőt, igazából akkor még többet is kellene.

A mozgásra azért van szükség, hogy serkentsük vérkeringésünket, a jó vérkeringés ugyanis segít abban, hogy gyorsabban felépüljünk.

Természetesen, akinek súlyosabb aranyere van, és műtéti beavatkozásra van szüksége, az ne kezdjen el komolyabban sportolni, de összességében kijelenthető, hogy a sport és úgy általában a sok mozgás segít enyhíteni az aranyeres panaszokat.

De mit sportoljak?

Bár eleinte kellemetlen lehet aranyérrel sportolni, de higgyük el, érdemes erőt venni magunkon. Persze az sem mindegy, hogy milyen mozgásformát választunk, kerüljük például az erőlködést, ne emeljünk nehéz súlyokat, ne biciklizzünk vagy lovagoljunk. Érdemes inkább sokat sétálni, óvatosan futni vagy kocogni, esetleg közepes intenzitáson labdajátékokat játszani. Az úszás is remek mozgásforma, ráadásul nem is túl megterhelő, mivel a vízben az izmainknak sokkal kisebb súlyt kell mozgatniuk.