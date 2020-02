Eltűnt két gyerek, majd kiderült, hogy az anyjuk egy világvége-hívő szekta tagja

2019 őszén eltűnt két gyerek, és bár hónapokkal később sikerült kideríteni, hogy az anyjuk merre lehet, de sem ő, sem az új férje nem voltak hajlandók együttműködni a hatóságokkal. A páros jelenleg is bujkál, miközben mindketten a világvégét várják. Az ügyben még ezen felül is sok a furcsaság.

A hétéves Joshua Wallow-t és a tizenhét éves Tylee Ryant szeptember óta nem látták, az Idaho állambeli rendőrség szerint erős a gyanú, hogy a két gyerek élete veszélyben van. Joshua nagyanyja, Kay Woodcock a New York Times szerint január 30-án egy sajtótájékoztatón unokája eltűnésével kapcsolatban annyit mondott:

Az egyetlen szó, ami eszembe jut most: a szörnyeteg.

2019 novemberében rendőrök keresték fel Lori Vallow és férje, Chad Daybell otthonát. A nő gyerekeit keresték, akiket egy bejelentés szerint szeptember óta nem láttak. A pár a rendőröknek azt mondta, a gyerekek Arizona államban élnek rokonoknál, majd a hatóságokat arra kérték, jöjjenek vissza máskor. A rendőrség másnap visszatért a házhoz egy házkutatási paranccsal, ám a pár addigra eltűnt. Ami az azóta eltelt hónapokban történt körülöttük, csak még több kérdést vet fel. A páros közvetlen közelében több furcsa haláleset is történt, a gyerekek pedig azóta sincsenek meg.

A Cut azt írja, novemberben a gyerekek eltűnéséről egy távoli rokon értesítette a rendőrséget, miután két hónapja nem tudott semmit Joshuáról és Tylee-ről, és bár a rendőrség szerint a két gyerek élete veszélyben van, az ügyben egyelőre senkit nem vontak felelősségre, sem az anyát, sem az új férjét nem tartóztatták le, senkit nem helyeztek vád alá.



Pedig a párt, legalábbis autójukat azóta sikerült megtalálni január 25-én a Hawaii-szigetek egyikén, Kauain. A rendőrség átkutatta autójukat, de a gyerekekre utaló nyomot nem találtak benne, ezért idézést küldtek Vallow-nak, hogy január 30-ig jelenjen meg Idaho állam egészségügyi minisztériumában, különben jogi lépéseket tesznek ellene. A New York Times úgy tudja, a nő a megadott határidőig nem jelentkezett, ezért ügyét bíróságra viszik.

A Cut szerint február 4-én jelentkezett egy raktározó cég, miszerint egyik biztonsági kamerájuk felvételén látni lehet Lori Vallow-t. A nő októberben és novemberben is járt a helyen egy férfival – feltételezhetően a bátyjával, Alex Cox-szal –, és a raktárba olyan dolgokat pakolt, amelyek állítólag a gyerekeké voltak; fotókat, ruhákat, bicikliket és takarókat. A raktározó cég azért nézte vissza a felvételeket, mert januárban érvénytelenítették Vallow hitelkártyáját, így nem tudták levonni róla a raktárbérlés díját, a raktározó cég pedig értesítette a rendőrséget.

Nemcsak a gyerekek holléte kérdéses

Az elmúlt hat hónapban több, a párhoz közel álló ember is rejtélyes körülmények közt halt meg. A gyerekek szeptemberi eltűnése előtt két hónappal, 2019 júliusában Vallow testvére, Alex Cox lelőtte Vallow férjét, Charles Vallow-t, akivel a nő akkor már nem élt együtt. A férfi belehalt a sérüléseibe, a nyomozók azonban azt állapították meg, hogy a halálos lövés önvédelem volt. Vallow ezek után augusztusban elköltözött a gyerekeivel együtt Idaho államba, ahol már új párja, Daybell is csatlakozott hozzájuk. Pár hónappal később, decemberben a nő bátyja, Alex Cox is elhunyt, de hogy a halálát mi okozta, az nem derült ki. De korábban, október 19-én meghalt Vallow új férjének exfelesége, Tammy Daybell is, a gyászjelentés szerint természetes okok miatt, ennek ellenére a New York Times szerint a rendőrség azóta már exhumálta a nő maradványait, az egyre gyanúsabb körülmények miatt pedig egyúttal Cox maradványait is elkezdték vizsgálni, ám nyilvános eredmények egyelőre egyik esetben sem születtek.



Miközben a rendőrség a pár után nyomozott, több dolog is kiderült róluk. Többek közt például az az egyáltalán nem jelentéktelen információ, hogy van némi közük egy úgynevezett spirituális csoporthoz, amely Preparing a People-nek nevezi magát, tagjai erősen hisznek a közelgő világvégében és Jézus második eljövetelében. A Fox 5 csatornának ezzel kapcsolatban nyilatkozott Vallow egyik barátja, aki úgy fogalmazott, hogy a nő száz százalékosan készült a világvégére, új férjét pedig úgy ismerte meg, hogy Daybell írt pár világvégéről szóló könyvet, amelyek leginkább a mormon valláson alapszanak. És természetesen kiderült, hogy Daybell is tagja a szektagyanús csoportosulásnak.

Az sem elhanyagolható információ, hogy a válási papírokban – ezeket még Charles Vallow nyújtotta be a halála előtt – az olvasható, szerinte Lori Vallow elhiszi magáról, hogy

ő egy istenség, akit arra jelöltek ki, hogy elvégezze a munkáját Jézus Krisztus második eljövetelekor, 2020 júliusában.

Kiemelt kép: