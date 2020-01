Két hónap börtönt kapott a tiszteletes, aki buborékos csomagolásba tekerte az egyik diákját

A bíróság díjazta a különleges fegyelmezési technikát.

A michigani tiszteletes Brian Stanley összesen 60 nap letöltendő börtönbüntetést kapott, mert buborékos csomagolásba tekert egy diákot – írja a Detroit Free Press. Az ügy még 2013-ban történt, de akkor hivatalos feljelentés nem történt az ügyben, így vádat sem emeltek a tiszteletes ellen.

Stanley cselekedetére akkor derült fény, amikor a nyomozók a helyi katolikus egyházmegye Kalamazooban tartott dokumentumait vizsgálták át.

Az egyházmegye vezető azt nyilatkozták, hogy 2013-ban és 2017-ben kétszer is jelentették a rendőrségen a Stanley-vel kapcsolatos vádakat, de vádemelés akkor sem történt. Az esetet vizsgáló ügyész szerint a tiszteletes cselekedete szexuális indíttatású is lehetett, mivel a fiúnak a szemét és a száját is bekötötte. A Stanley-t védő ügyvéd szerint erre nincs biztosíték, továbbá erőszakos közösülésre utaló nyomok sincsenek az áldozaton.

Brian Stanley végül 60 napos börtönbüntetést kapott, valamint 15 évre szexuális bűnelkövetőként regisztrálták.

A tiszteletes ellen jelenleg is nyomoznak, a rendőrök az egyházmegye 2018-as jelentéseit vizsgálják át, hátha újabb Stanley-vel kapcsolatos feljegyzések kerülnek elő.

Kiemelt kép: Allegan megyei seriff hivatal