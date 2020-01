A Burger King állást ajánlott Harry-nek és Meghannak

Miután Meghan hercegné és Harry herceg bejelentette, hogy a háttérbe vonulna, leadva királyi családbeli kötelezettségeit. Rengeteg nagy cég reagált a közösségi médiában az önállósodásra vicces posztokkal, hogy hozzájuk lehet majd menni dolgozni, de ezt a kört a Burger King nyerte most. A cég kiadott egy reklámanyagot és egy formális invitációt, írja a Kreatív. Előbbin üzenik, hogy tudnak nekik új koronát adni, ha állást keresnének, a humoros közleményükben pedig ezt írják:

Sokakhoz hasonlóan lépjetek be a munka világába nálunk. A korona is tökéletesen passzol hozzátok. Annyi hercegi párként eltöltött év után amúgy is ideje, hogy végre úgy egyetek, mint a királyok.