Hatan fogták le a repülőgépen több férfitől is szexet követelő részeg brit nőt

Egy brit bíróság fél évig tartó börtönbüntetésre ítélt egy 20 éves nőt, mert részegen őrjöngött az Ethiad légitársaság egyik járatán, és ezzel veszélyeztette a biztonságos repülést – jelentette a helyi sajtó. A Manchester közelében élő Demi Burton a bíróság előtt azt mondta, hogy nagyon szégyelli, amit tett, és megbánta tettét, aminek azonban kissé ellentmondanak a helyi sajtóban róla megjelent fényképek, amiken arcán kaján vigyorra mutat be a róla képeket készítő fotósnak a bíróság előtt.

Woman begged men for 'mile-high club' sex before biting crew in rampage on Emirates flight https://t.co/vkkPX1uOyJ

— The Sun (@TheSun) January 8, 2020