Akkor most 2020-ban vagy 2021-ben kezdődik az új évtized?

2019 decembere van, napok választanak el az év végétől és a szilvesztertől, amikor mindenki koccinthat az új év – és ezzel együtt – az új évtized kezdetére. Vagy mégsem? Mikor kezdődik az új évtized? 2020. január elsején, vagy majd egy év múlva? És ha utóbbi, akkor miért csinál már most mindenki évtizedet összefoglaló listákat a legjobb filmekről és legjobb zenékről? Most akkor mikor ér véget ez az évtized? Elmagyarázzuk.

Az első nagyobb hiszti az ügyben még 1999-ben tört ki, amikor hirtelen senki nem tudta eldönteni, mikor is kezdődik az új évszázad. Aztán a hozzáértő tudósok kimondták: az új évtized és azzal az új évszázad is 2001. január elsején startol, mert a csillagászok és geodézisták a Julián-naptár egy módosított változatát használják az idő mérésére. Márpedig a Julián- és Gergely-naptárban nincs nulladik év, ezek a naptárak Jézus becsült születési évét eszik alapul.

Emiatt alapvetően a világ nagy része is a nulladik év nélküli időszámítást veszi alapul, emiatt az évezredek, évszázadok és évtizedek nem kerek évszámokkal indulnak, hanem egyessel. Ezért indult valójában az új évezred 2001. január elsején, és hivatalosan ezért sem lesz még vége az idén szilveszterkor a 2010-es éveknek.

Na de ha nincs nulladik év, akkor valójában kimaradt valahol egy év, nem?

Valójában igen: a csillagászati időszámításban az első évet nevezik nulladik évnek, a korábbi időpontokat pedig negatív évszámokkal adják meg, ami miatt a csillagászati negatív számokból le kell vonni egy évet, hogy megkapjuk a történelmi dátumot. Ne meneküljön most el senki, nem lesz több matek meg számolás. Ezzel az egésszel csak oda akartam kilyukadni, hogy emiatt ragaszkodtak sokan ahhoz 1999 végén, hogy 2000. január elsején egy új évezred kezdődik. Egészen egyszerűen azért, mert sokkal könnyebb befogadni az agyunknak, hogy valami a nulláról indul, és hogy a 90-es évekhez már semmi köze 2000-nek, mert az már a kétezres évek elejének számít. Ezzel kapcsolatban a New York Times-nak Geoff Chester csillagász azt mondta, ebben az időszakban ez a téma nagyon könnyen vezet kocsmai verekedésekhez, mert mindenki mást gondol.

De miért gondol mindenki mást, ha a tudósok – és így elvileg a közmegegyezés – szerint is még több mint egy évünk van ebből az évtizedből?

És ha van még egy év, akkor miért kezdett neki sok magazin már most listákat készíteni az évtized zenéiből és filmjeiből? Az Amerikai Természettudományi Múzeum kurátora, Mordecai-Mark Mac Low a New York Timesnak azt mondta, valójában kétféle módon értelmezhetjük az évtizedek kezdetét.

Van a már említett tudományos, naptár által számított verzió, ezt azonban a számok miatt nehezen fogadják be az emberek. És van a popkultúra által is követett számítás, ami szerint az ötvenes évek 1950-től 1959-ig tartott, a hatvanas évek 1960-tól 1969-ig, és így tovább. Hiszen hogyan nézne már ki, ha azt mondanánk, hogy 1970 valójában még a hatvanas évekhez tartozott, ha mindenki látja, hogy ott egy hetes szám?

Épp emiatt a popkultúra máshogy dolgozza fel az évtizedeket, vagyis a 2010-es éveknek már az idén vége lesz, a 2020-as évek pedig jövő év januárjában kezdődnek, majd 2029. december 31-én érnek véget.

Vagyis ezek után nem kell Jennifer Lopezt sem kiröhögni, amiért már 1999 októberében elénekelte a Waiting for Tonightot, ami az ezredforduló pophimnusza lett.

És nem kell kiröhögni azokat a magazinokat sem, amelyek elkezdtek nosztalgiázni és már most elnevezték a 2010-es éveket az Instagram, illetve a Kardashianok uralta évtizednek. Mert összességében mindenkinek igaza van. Azoknak is, akik szerint jövőre egy új évtized kezdődik, és azoknak is, akik szerint még ráérünk az összesített listákra. Emiatt viszont tök felesleges kocsmai verekedésekbe kezdeni. Inkább maradjunk annyiban, hogy mindegyik évtized elején – vagy végén – van egy nulladik év, és mindenki szabadon eldöntheti, hogy idén tart évtizedet búcsúztató bulit, vagy majd jövőre.

Kiemelt kép: Picture Post/Hulton Archive/Getty Images