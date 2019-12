Kefírnek 16 évesen már kirendelt felügyelő tisztje volt

Autósüldözésbe keveredett.

Az egykori V-Tech-es Kecskés Tibor, ismertebb nevén Kefír is a Nyugi! Köztünk marad… legutóbbi epizódjának vendége volt, a műsorban pedig kiderült róla, hogy már fiatalon priuszt szerzett. Az hagyján, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy autót, de a rendőrnek se állt meg, gyakorlatilag autós üldözésbe keveredve a rendőrséggel. Akkoriban büszke volt rá, így utólag már kevésbé az. Kapott kirendelt felügyelő tisztet is. De aztán valahogy sikerült leraknia a jogsiját még a büntetése lejárta előtt, ami azóta is megvan neki.

