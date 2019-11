Gigi Hadidot azért kritizálják a netezők, mert nem estélyiben szaladt le a boltba

Gigi Hadidnak „komoly” kritikákkal kellett szembenéznie a Twitteren, miután egyes kommentelők arra panaszkodtak, hogy lehetett az alábbi „trehány szerelésben” utcára merészkednie a modellnek.

Ráadásul smink se volt rajta, ami mindennek a teteje.

Hadid válaszolt az egyik hozzászólásra:

Majd úgy folytatta:

HÁT HOGY MERTE EZT?! A kommentet amúgy törölte az illető, aki kiírta.

@doublegiforce U guys need to calm tf down sometimes. It’s called stepping out to do one errand- not dressing for your approval. Your unrealistic expectations & petty complaining all the time about my style or not being sexy enough isn’t going to make me dress differently.

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 5, 2019