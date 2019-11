Ezt kell tudni a szex közbeni fájdalomról

A fájdalmas közösülés a nők szexuális gondja, a szakirodalom dyspareuniának hívja. A kezelése nem lehetetlen, de ez mindig függ a kiváltó okoktól, általában gyógyszeres kezelés mellett szükséges a szexterápia is a már kialakult szorongás miatt.

A fájdalmas szex nem normális dolog, nem oldja meg a gondot egy pohár bor, az maximum a feszültséget oldja. A szexualitásról beszélni bárkivel sokaknak nehéz, akár az orvosnak is nehéz lehet elmondani a pontos problémát. Előfordulhat, hogy a környezetünkben más nők azt mondják, el kell viselni a fájdalmat behatolás közben, de ez valójában nincs így. Senki nem hibás ebben a problémában, és nem szabad önostorozással elrontani a mindennapokat, hiszen számtalan kiváltó oka lehet, főleg szervi, azaz valamilyen betegséghez köthető. Minden esetben szükséges a nőgyógyászati vizsgálat a fájdalom miatt, és ha már a szex hárítása is emiatt van, akkor szexuálterapeuta is szükséges a kiegyensúlyozott élet érdekében.

A célzott orvosi kivizsgálás rendkívül fontos

Vannak olyan fájdalmak, amik kezelés nélkül rövid idő belül maguktól eltűnnek. Majd újra előjönnek. Ez nehezítheti a konkrét kezelést, hiszen például a húgyhólyaggyulladás enyhe formában elmúlhat majd újra előtörhet, és ezt akár a partnerre is átvihetjük ha nem védekezünk. Így újra és újra fellobbanhat a gyulladás, ami miatt biztos, hogy a behatolás szex közben fájdalommal jár majd. A fájdalomnak rengeteg más oka is lehet:

a medence izmainak problémái

neuropátia (amikor az idegek károsodnak valamilyen oknál fogva)

hormonrendszer betegségei

endometriózis

vulvodynia (szeméremtájék fájdalma, hüvely bemenetelénél fájdalom érzése)

a méh betegségei

a medence gyulladásos betegségei, egyéb gyulladásos betegségek (hólyaghurut például)

lelki okok (rossz tapasztalat például, vagy a terhességtől való félelem, félelem a pénisztől)

A fájdalom helyének pontos ismerete éppen ezért is szükséges, továbbá pedig a nőgyógyászati vizsgálatra és teljes vérvételre is feltétlenül szükség van, hogy gyógyítsák a szervi okokat. Sajnos mivel előfordulhat az is, hogy a régóta eltitkolt fájdalom miatt kialakul az a jelenség, hogy a nő teljes egészében hárítja a szexet, rosszul van, ha egyáltalán szóba kerül. Ez érthető, hiszen számára a szex az agyában egyenlővé vált azzal a fájdalommal, amit megél a behatoláskor. Mivel ez a területe az életének nem működik megfelelően, a szorongás is jelen lehet, és már előre látja, érzi a fájdalmat, majd szexuális helyzetben félelmében összeszorítja a medence összes izmait. Ezzel a kudarc sajnos garantált, a behatolás nehéz lehet, a partnernek is rossz élmény és a nőnek is.

Ha hirtelen fájdalom van szex előtt, közben vagy után, akkor orvosra van szükség. A már diagnosztizált endometriózis esetén az ovuláció ideje alatt kevésbé lesz fájdalmas a behatolás.

A tünetek időtartama függ a kiváltó okoktól, például, ha amiatt fáj a szex, mert a lubrikáció (a nedvesedés a hüvely falain át szivárog) nem termelődik a hormonok miatt, vagy éppen szoptatós kismamaként áll fenn ez a probléma, akkor ez a gond síkosítóval könnyen orvosolható. Amennyiben gombás fertőzés vagy bakteriális fertőzés okozza, antibiotikummal akár egy héten belül is elmúlhat. A szexuális úton terjedő betegségek is okozhatnak fájdalmas közösülést, a fájdalom csak akkor múlhat el, ha az orvos kikezelte a nemi betegséget. Amennyiben élesztőgomba okozza a problémát a szexben, kerülendőek a szoros ruhák, a WC-zésnél fokozottan oda kell figyelni a higiéniára, továbbá a pamut alsóneműk javasoltak, természetesen az orvos által előírt diéta és gyógyszerek mellett. Ha azonban évek óta fennáll a fájdalom érzése, akkor nagy valószínűséggel lelki okai vannak: szexuális bántalmazás is lehet az oka.

Szorongás, szégyenérzet a szex miatt

A szorongás elkerülhető akkor, ha idejében orvoshoz fordulunk, és az elsődleges okokat megfelelő orvoslással kezeltetjük. A másodlagos okát a fájdalomnak maga a szorongás és a félelem okozza, ezt párterápián, szexterápián lehet orvosolni. A kezelés célzottan zajlik, gyógyszerekkel, krémekkel botoxszal, injekciókkal, antidepresszánsokkal, azonban a medence izmainak tornáztatása fizikoterápiával is rengeteget segíthet. A lelki okok közt is számtalan kiváltó tényező lehet, szexuálterápián a múltbéli szexuális élmények részletes megbeszélése mellett Kegel gyakorlatokkal, relaxációval és adott esetben hüvelytágítóval segítjük a fájdalom csökkentését. Ez utóbbi ijesztően hangozhat, azonban a többféle méretű és nagyságú tágítók segíthetnek abban, hogy a behatolással járó félelem valamelyest csökkenjen. Sok szexuálterapeuta ezt nem javasolja, vannak jó és vannak rossz oldalai egyaránt.

Bárki, akinek gondot okoz a behatolás a szexben, tapasztalhatja magán a szégyenérzetet, azt érezheti, hogy ő nem normális, hogy másmilyen mint a többi nő. Hogy vele valami nincs rendben, hogy hibásan működik. A valóság az, hogy egy 2017-es brit kutatás szerint akár a nők 30 %-át is érintheti, ami sok, tehát akinek fájdalmas a szex, biztos lehet abban, hogy nincs egyedül a problémájával.