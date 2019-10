Zendaya úgy néz ki ebben a szettben, mintha ő lenne a divat detektív

Vagy mintha az est egy pontján helikopterrel távozna, miután kicsempészett egy ritka ékkövet.

Beverly Hills-ben, egy Four Seasons-ben idén is megrendezték az Elle Women In Hollywood nevű, nevéből adódóan az amerikai szórakoztatóipar nőit ünneplő gálát, az eseményen pedig ott volt Zendaya is, hogy bizonyítsa, lehet az unalmasnak tartott szürkével is csodát művelni. A nadrágja szára kicsit beleront a képbe, de úgy néz ki, mintha divatbűncselekmények után nyomozna füstös helyeken, vagy mintha az este fénypontján egy precíz terv részeként helikopterrel távozna, miután kicsempészett az épületből egy ritka ékszert. Talán mondanunk se kell, hogy imádjuk!

Kiemelt kép: Emma McIntyre/Getty Images, ELLE