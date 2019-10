Rihanna úgy szereli le a kellemetlenkedőket, hogy csoda, nem váltanak utána személyazonosságot

A hétvégén New Yorkban megrendezték a Rolling Loud zenei fesztiválon ottani kiadását, ahol Rihanna amúgy együtt lógott A$AP Rocky-val és annak hip-hop kollektívájának, az A$AP Mob tagjaival, akik látszólag amolyan mini rapcsatát rendeztek a backstage-ben rajongókkal.

Rihanna casually hanging with ASAP MOB during a rap battle at Rolling Loud. pic.twitter.com/Wp64cHwpDE

— Kanye invented Gospel albums. (@yoyotrav) 2019. október 14.