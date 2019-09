Letartóztatták a tolvajjal a társát is, de őt nem tudták, hogy hová csukják be

Letartóztatták a tolvajjal a társát is, de őt nem tudták, hogy hová csukják be

Nem tudták, mi legyen vele.

Egy bolti tolvaj miatt riasztották az utrechti rendőrséget, akik le is tartóztattak emiatt egy férfit. Ugyanakkor a férfinek volt egy társa is, vagy ahogy a rendőrség nevezi, egy szemtanúja is – írta az nltimes.nl.

A letartóztatás közben találtunk egy szemtanút is tollakkal és csőrrel a gyanúsított vállán

– írta a rendőrség. A gyanúsítottal ugyanis ott volt az arapapagája is.

Hogy probléma lesz a papagáj elhelyezésével, arra már csak a rendőrkapitányságon jöttek rá, se ketrecük, se kalitkájuk nem volt, ahova rakhatnák a jómadarat.

Végül beszéltek a gyanúsítottal, és arra jutottak, hogy fogva tartják, a gazdája cellájában, aki így gondoskodhat is róla.