Tízmilliós fizetést ajánlanak elhagyatott luxusautókat felkutató embereknek

A brit bulvársajtó „álomállásként” számolt be a nemrég a londoni székhelyű HushHush.com csábító állásajánlatáról. A multimilliomosokra specializálódott, luxuscikkeket árusító netes bolt közölte, 30 ezer fontos (átszámítva több mint tízmillió forintos) fizetést, és egyéb juttatásokat kínál a „szuperautó-felderítő” állásra jelentkező embereknek, akiknek a legdrágább luxusautók felkutatása lenne a feladata.

Az állásajánlat szerint Dubajban kell felkutatni azokat a ritka luxusautókat, amiket egyszerűen hátrahagynak az utcákon és parkolókban. Ezután meg kell keresni a tulajdonost, majd letárgyalni vele, hogy adja el az autót, amit a cég azután továbbértékesítene. A tízmilliós éves fizetés mellett a cég fizeti az utazás költségeket, a lakhatást, valamint a napi költségeket is az arab városállamban. Ráadásul a megtalálók még részesedést is kapnak az autók eladásából. Aaron Harpin, a HushHush alapítója a Mirror című brit bulvárlap cikke szerint azt nyilatkozta:

Elképesztő, mennyi csodás luxusautót hagynak el, mi pedig szeretnénk ezt a jelenséget pénzkeresésre használni. Ráadásul a ritkaságuk miatt ezen autók egy részének csak emelkedik az értéke, emiatt befektetésnek is jók.

Álom marad az álomállás?

Álmodozni jó dolog, és elsőre tényleg igazi álomállásnak tűnik a munka bármilyen autómániás számára. Az ajánlat ki is emeli, hogy olyan emberek jelentkezését várják, akik jól ismerik ezeket a luxusautókat, és főleg azok valódi értékét. A helyi autószakértők szerint azonban az állás álom is marad. A Gulf News című, angol nyelvű lap az Emirátusokból megkeresett több dubaji autószakértőt, akik egyszerűen kamunak tartották az álláslehetőséget, ami szerintük semmi más, mint egy reklámakció, amivel az oldalt akarják népszerűsíteni. A nagynak hangzó fizetésről pedig megállapították, meglehetősen kevés ahhoz képest, hogy mit is kéne végrehajtani.

Az ugyanis nem olyan egyszerű feladat, mint elsőre látszik.

Mohammad Mubeen Mubarak, a The Elite Cars in Dubai nevű autókereskedés digitális marketingspecialistája a lapnak elmondta: a kereskedők nem szoktak elhagyatott autókra vadászni, ezeket a magukra hagyott autókat csak a kormányzati aukciókon szokták megvásárolni. Ez leginkább azért van, mert a tulajdonosokat nagyon nehéz, sőt, szinte lehetetlen megtalálni, hiszen jellemzően akkor hagyják hátra luxusautóikat, amikor elmenekülnek az országból. Egyébként meg csak a rendszám és az alvázszám alapján lehetne azonosítani őket, de ezeket az adatokat a helyi hatóságok nagyon őrzik, és nem adják ki senkinek. Sohail Hussain, az Exotic Cars in Dubai egyik vezetője hozzátette, amellett, hogy a hatóságok nem adják ki a tulajdonosok adatait, azokat még az autót eladó kereskedőtől is nagyon nehezen lehetne megtudni. A hitelből vásárolt autók tulajdonosának adatait pedig a bankok sem adják ki, ellentétben a nyugati országok gyakorlatával, magyarázta Hussain.

Ritka szuperautók a sivatagi homokban

A világ a 2008-as hitelválság után figyelt fel a jelenségre, hogy rendszeresen találni hátrahagyott luxusautókat, köztük néha igazi ritkaságokat Dubaj utcáin és parkolóiban. A beszámolók szerint jellemzően olyan emberek csinálják ezt, akik nem tudják kifizetni hiteltartozásaikat.

"Only in Dubai!" – this guy found a Lamborghini Gallardo and plenty of other expensive cars just abandoned. pic.twitter.com/zLMA35vhhC — LADbible (@ladbible) February 15, 2019

A helyi törvények nem teszik lehetővé, hogy egy ember magáncsődöt jelentsen be, a pénztartozást pedig börtönbüntetéssel sújtják. Ez elől menekülve hagyják hátra luxusautóikat, néha még a kulcsot is az indítóban hagyják. 2012-ben nagy visszhangot kapott, hogy egy rendőrségi parkolóban lefotóztak egy lefoglalt Ferrari Enzót, amit egy hiteltartozásai elől menekülő brit férfi hagyott hátra. A világ egyik legritkább sportautójából mindössze 400 darab készült, és értéke bőven egymillió dollár felett van.

Abandoned Ferrari Enzo in Dubai. pic.twitter.com/52Ykg4ssmu — Complex (@Complex) March 26, 2014

A Gulf News adatai szerint évente több mint kétezer magára hagyott autót vontatnak el az utcákról a hatóságok. A poros autókat megvizsgálják, majd egy figyelmeztető üzenetet hagynak rajta. Ha a tulajdonos 15 napon belül nem jelentkezik, elvontatják. A lefoglalt autókat fél évig őrzik. A tulajdonosnak ennyi ideje van arra, hogy kifizesse a nagyjából 110 ezer forintnak megfelelő összegű pénzbüntetést, és akkor visszakapja a járművet. Ha azonban senki sem jelentkezik, elárverezik.