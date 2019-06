Lépésről lépésre lehet változtatni a szexuális élet minőségén

Ha az utca emberétől megkérdeznénk, mit gondol, mások hányszor szexelnek egy héten és mennyire elégedettek a szexuális életükkel, feltehetően azt fogja mondani, hogy mások biztos sokkal többször és sokkal minőségibb formában szexelnek, mint akár ő saját maga. Pedig a párkapcsolatokban sajnos törvényszerűen megkopik a vágy, ennek rengeteg oka lehet, de sokat lehet azért tenni, hogy a szexuális élet harmonikusabbá váljon. Ez a cikk neked szól, ha érintett vagy és szeretnél szembenézni azzal, mi az, amit megtehetnél a saját szexuális vágyadért.

Az aktív, jó minőségű szexuális élet nemcsak úgy van, varázsütésre, hanem rendkívül sok munkát igényel. Azoknál a pároknál, akik képesek fenntartani egymásban a vágyat, akik elégedettek a szexuális életükkel, velük is előfordul, hogy annyira fáradtak, hogy eszükben sincs a szex. Mindemellett képesek aktív lépéseket tenni azért, hogy megmaradjon a szex a kapcsolatban.

Minden pár életében vannak gondok, a hétköznapok problémái, a gyerekek nevelése, a munkahelyi határidők mindannyiunk életében jelen vannak. Általánosságban igaz az, hogy a szexuális élettel való problémák a pároknál szerteágazóak, vannak, akiknél az idő hiánya és a fáradtság a fő oka a szexmentes életnek, és vannak, akiknél működésbeli problémák vannak, mint korai magömlés vagy merevedési gondok, fájdalmas behatolás. Az is megtörténik, hogy a libidó valamiért tartósan alacsony szinten van, és az is, hogy a test megváltozik (hízás, fogyás), ami az önbecsülésre és a testképre lesz hatással. Ezek mind befolyásolják a párkapcsolatban a szexuális életet, és váltakoznak a gondok is, attól függően, éppen milyen élethelyzetben vagyunk. A szex rendkívül érzékeny dolog a kapcsolatban, ha más egyéb probléma van a két ember közt, az megmutatkozik a szexben is. Egyfajta tükre annak, ami éppen zajlik vagy nem zajlik a partnerek közt.

Tervezés, randizás, kommunikáció a problémákról

Az egyik tévhit, amibe sok pár beleszalad, az az, hogy azt gondolják, a szexnek magától kell megtörténnie, mindenfajta tervezés nélkül. Ebbe beletartozik az erőfeszítés is, amit pedig nagyon is meg kellene tenni a szexuális életért.

Tévhit, hogy a szex spontán az igazi, hogy ellenőrizetlen vágyból, szenvedélyből kell kiindulnia, és csak ebben az esetben lehet szeretkezni.

A tartós párkapcsolatokban ritkán adódik olyan helyzet, amikor ez a mindent elsöprő szenvedély feltör és abból ott és akkor szex lesz. Aki erre vár, az rossz úton jár, és garantált a szexmentes élete. Ehelyett beszélni kell a párkapcsolati problémákról, hogy ki mit vár el és mit szeretne. Ezek után pedig az időbeosztással is érdemes foglalkozni, aki például inkább reggel szexelne, ébredjen korábban, aki napközben oldaná meg, legyenek időnként napközbeni spontán randik valahol – ebédszünetben egy kávézás, közös ebéd. Egy-egy lopott fél nap a munkahelyről, ilyen-olyan tárgyalások utáni pár lopott óra máris előrelendíthetik a kapcsolatot. Ezek mind szervezést igényelnek, és ez olyasfajta erőfeszítés, amire fontos időt szakítani.

Mit jelent a szex, hogyan vélekedünk róla, mennyire fontos?

Az önvizsgálat is az egyik lépése annak, hogy jobbá tegyük a szexuális életünket, ehhez pedig azokat a kérdéseket kellene megválaszolni, hogy mit is jelent érzelmileg számunkra a szex, hogyan vélekedünk róla, mi is az, amit érezni szeretnénk szex közben? Milyen hatással lenne a jobb szex az élet egyéb területeire? Vannak-e hobbik, amiket a szexmentes élet miatt alakítottunk ki, van-e más egyéb pótcselekvés (pornónézés), esetleg a munkába menekülés mennyire van jelen? Ezeket a kérdéseket őszintén, saját magunknak válaszoljuk meg, és vizsgáljuk meg azt is, hogy mielőtt megismerkedtünk a partnerünkkel, mit jelentett számunkra a szex, hogyan álltunk hozzá egyedülállóként. A jelen és a múlt összehasonlításával kiderülhet, mi hiányzik igazán a szexből. Ez legyen önmunka, papírra vetve, minél részletesebben.

A partnerrel az elején milyen volt a szex?

A saját vágyakkal kapcsolatos önmunka után a partnerrel való közös szexuális életet is vizsgáljuk meg éssze, racionálisan. Milyen volt a szex az elején, mit jelentett, milyen hatással volt az élet egyéb területeire, volt-e hatással? Az elején voltak-e olyan pillanatok, amikor nem volt minden remek, előfordult-e, hogy a partner olyasmit akart az ágyban, amit te nem, erőltette-e a szexet vagy annak bármilyen formáját? Ha ezeket is átgondoltuk, és őszinte válaszaink vannak erre, akkor azt is nézzük meg, hogy a partner hogyan tudna abban segíteni, hogy jobb legyen a szexuális élet. Az is lehetséges, hogy a szexre a kapcsolat egyéb gondjai is hatással vannak, lehetséges, hogy az anyagiakkal való bánásmód, a bizalom vagy a háztartási munkák felosztásának hiánya is közrejátszik a szexmentes élethez.

Amennyiben sikerül azonosítani valamilyen konkrétumot, akkor semmiképp ne toljuk a másik arcába, hanem inkább máshonnan közelítsük meg a problémát: beszéljünk arról, hogy olvastunk egy cikket a szexről és jó ötletek voltak benne, vagy vásároljunk egy olyan könyvet, amiben konkrét szexuális technikák vannak. Tegyünk többet a randizgatásokért, ha kell, fehérneműben csókcsatázzunk, szexmentesen, tehát játékosan közeledjünk egymáshoz, ne pedig elvárásként.

Ne essen senki abba a hibába, hogy ha nincs szex, akkor majd combcsizmában, szexi fehérneműben elcsábítja a férfit, hiszen ettől totálisan meg is ijedhet, ez teljesítménykényszert idézhet elő, ami szorongással jár együtt.

Egyetlen egy lépés nem fog megoldani mindent, viszont az önmagunkkal való teljes őszinteség segíthet abban, hogy lépésről lépésre tegyünk azért, hogy a szex ott legyen a párkapcsolatban évek múlva is.