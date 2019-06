A Való Világ egykori győztese afrikai árvákról forgatott dokumentumfilmet

Gyukin Milovan, akit az ország VV Miloként ismert meg, a Való Világ harmadik szériájának győztese volt 15 évvel ezelőtt. A győzelem után viszonylag gyorsan el is tűnt a rivaldafényből és azóta se sűrűn hallhattunk róla. Most a Fókusz stábjának mesélte el, hogy a hirtelen rászakadt pénz nem vette el az eszét, ugyanolyan átlagos középosztálybeli életet élt, mint előtte, és gondosan beosztotta a nyereményét. Közben pedig, mivel mindig is érdekelte a filmezés, ebbe az irányba mozdult, nemrég például Afrikában. a Kongói Demokratikus Köztársaságban forgatott egy dokumentumfilmet az ottani árvákról egy alapítványnak. De sorozat készítésén is dolgozik.

Kiemelt kép: RTL Klub