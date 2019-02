Az egyik „utolsó utcai rappert” toloncolhatják ki Amerikából

21 Savage rapper majdhogynem karrierje csúcsán volt 2019. február 4-ig, az amerikai hatóságok ekkor ugyanis úgy gondolták, hogy itt az ideje kettétörni a brit előadó munkásságát, ugyanis közel 15 éve illegálisan tartózkodik az Amerikai Egyesült Államokban. Kiderült: 21 Savage még 2005-ben érkezett az USA-ba, de vízumát elfelejtette meghosszabbítani. Emiatt bevitték egy cellába, és előbb-utóbb bírói végzés születhet arról: a rappert simán kitoloncolhatják Amerikából. De ki is ő tulajdonképpen?

Nem egyszerű a történet, még inkább érthetetlen az ennyi idő után történő felszínre kerülése. 21 Savage, rendes nevén Shéyaa Bin Abraham-Joseph, 1992-ben született Londonban, angol-amerikai szülők gyerekeként. Négy bátyja és hat húga is van, a család pedig 2005-ben úgy döntött, az Egyesült Államokba, Atlantába költöznek. Mikor hetedik osztályos volt, fegyvertartásért kitették az iskolából, később speciális intézetekbe kellett járnia, ahol megpróbálták neki megtanítani a társadalmi normákat, tekintve, hogy már fiatalon a drogkereskedelem és a droghasználat is jelen volt az életében.

Drogok, fegyverek, meggyilkolt emberek

Fiatal éveiben már drogkereskedő vált belőle, később autólopásért, rablásért is előállították, 19 évesen pedig elvesztette legjobb barátját egy utcai lövöldözés során, ami egy rivális banda elleni háború eredménye volt.

Emiatt kezdett a rappelésbe, 2013-ban már stúdióban rögzítette dalait, amire egy barátja apjától kapott pénzt.

Nevét az atlantai 2100 Street Gang banda miatt vette fel (2100 -> 21), a Savage-et pedig azért, mert vadnak tartja magát (savage=vad). Érdekes, hogy a rapperre keményen rászállt most a sajtó, illetve az amerikai zeneipar, holott egyáltalán nem az a kőkemény, polgárpukkasztó vonalat képviselő előadó, akit minden második mondatáért elő lehetne venni. Sőt, egyik legnagyobb dobbantása a No Heart című száma volt, amiben konkrétan arról szövegel, mennyire rossz sorsa volt gyerekként a drogok és a fegyverek miatt, így mára totál érzéketlenné vált:

Az utcán szív nélkül nőttem fel…

Stílusát sokszor unalmasnak tartják, dalait pedig sokszor klisésnek nevezik, de ettől még Atlanta egyik legnépszerűbb rappere, akit a stílus meghatározó figurájaként tartanak számon. Az viszont közel sem világos, miként lehet majd’ 15 évet úgy leélni az USA-ban, hogy senki ne jöjjön rá az állampolgárság hiányára. Sőt, az ügy kirobbanása után már hivatalos megerősítés is jött arról, hogy 21 Savage egyáltalán nem titkolta a hatóságok elől az ügyét, 2017-ben már beadta az állampolgárság felvételéhez szükséges papírokat, az ügyészséget azonban hidegen hagyta a dolog, és egyáltalán nem foglalkoztak vele.

Az elmúlt években nehezen találtak fogást rajta a sajtóból, ugyanis egy szerencsétlen drogügyletet kivéve, pusztán egy kellemetlen dalszöveg miatt akadt ki rá az amerikai zeneipar: ASMR című dalában ugyanis zsidó pénzekről énekelt, ezzel nagy felháborodást kiváltva az említett közösség tagjaiból. Később 21 Savage elnézést kért a sorok miatt, a zsidókat pedig bölcs emberekként aposztrofálta.

2019-ben azonban Grammy-díjra jelölték Post Malone-nal közös Rockstar című slágere miatt, ami a Billboard Hot 100-as listájának első helyéig kúszott fel. 21 Savage-et sokan az egyik utolsó utcai rapperként emlegetik, aki még megtapasztalta a bandaháborúk mocskát, illetve testközelből is átélte a drogok és a fegyverek fiatalokra gyakorolt hatását.

Megpróbálja gatyába rázni a fiatalokat

Amilyen rossz társaságban nőtt fel, legalább annyira szeretne helyes utat mutatni azoknak a srácoknak, akik hozzá hasonló körülmények között töltik gyerekkorukat. 2018-ban például Ellen DeGeneres műsorában járt, hogy mindennek hangot adjon. Megalkotta a 21 Savage Bankszámla Kampányt, amivel arra ösztönözné a fiatalokat, hogy normálisan bánjanak a pénzzel, mert ő fiatalon semmit nem tudott erről:

Most már minden pénzemet bankban tartom, de szeretnék segítséget adni azoknak, akik hozzám hasonló gyerekkort éltek vagy élnek meg. Okosan kell bánniuk a pénzzel.

A célra 21 ezer dollárt adományozott, ami a jelenlegi árfolyamok szerint 5,8 millió forintot jelent. Ugyanebben az évben tízezer dollárt, azaz csaknem 2,8 millió forintot adott egy atlantai általános iskolának, hogy különböző formában elősegíthessék a diákok mentális egészségének fejlődését.

Hosszú ideig Amber Rose modellel élt együtt, utóbbi hozta létre az úgynevezett SlutWalk nevezetű kampányt, ami arról szól, hogy rendeznek egy nagy utcai felvonulást a nők annak apropóján, hogy a kihívó, szexuálisan túlfűtött öltözködés nem lehet indok a nemi erőszakra. Mindez Magyarországra is betört RibiSéta névvel, 21 Savage pedig nyilván nem a budapesti felvonuláson vett részt, hanem egy amerikain, ezzel támogatva a kampányt, illetve barátnőjét.

Az egyik leghíresebb popkulturális történés vele kapcsolatban egy interjú, még 2017-ből. A beszélgetés egy pontján a riporter rákérdez, hogy mi a mögöttes tartalma annak a keresztnek, ami a homlokára van tetoválva. Mire 21 Savage elmondja, hogy az nem kereszt, hanem egy kés. A dolog humoros része, hogy a rapper azt válaszolja, „It’s a knife”, ami így hangzik „Issa knife”. Ebből rengeteg vicc és mém született, holott meggyilkolt barátja emlékére varratta a kést a homlokára. Később panaszkodott is emiatt, hogy zavarja a sok poénkodás a témában, hiszen a szimbólumnak egészen mély jelentése van. Majd a népszerűség a tetőfokára hágott, 21 Savage pedig új albumát azzal a címmel adta ki: Issa.

Az ICE szerepe?

A bevándorlási ügyekre szakosodott amerikai szervezetet még 2003-ban alapították, az elmúlt hónapokban pedig leginkább amiatt lehetett olvasni róluk, hogy az amerikai-mexikói határon családokat szakítanak szét egymástól, eddig konkrétan több mint 2700-at, egyik legfőbb kritikusuk pedig maga 21 Savage, aki legutóbb Jimmy Fallon late-night show-jában adott hangot ennek: legújabb számával haknizott, amiben Donald Trump politikáját (egyben az ICE-t) kritizálta igen keményen.

Például:

A gyerekek még mindig a határon szomjaznak, ezek az emberek ártatlanok, ügyvédet persze nem kapnak…

Ennek több előzménye is van:

közismert tény, hogy az ICE, azaz a határok védelméül szolgáló szervezet olykor ketrecekben tartja a gyerekeket, ami miatt igen erős kritikákat is kaptak, mégsem tesznek semmit ellene, erről a Guardian írt korábban,

egy családot pedig elválasztottak egymástól, a gyerek pedig súlyos fertőzéseket kapott a fogva tartás miatt, két hónappal később pedig meg is halt. A nem megfelelő egészségügyi ellátás miatt az anyuka 60 millió dollárra perelte a szervezetet, amiről azóta sincs semmifajta hír,

mindemellett az ICE gyakorta keveredik rasszista ügyletekbe, a határnál történő eljárásaik minimum megkérdőjelezhetőek.

Egy nappal azelőtt, hogy az ICE lépéseket tett volna 21 Savage leszámolásával kapcsolatban, történt még egy fura dolog: kiderült, hogy az amerikai belügyminisztérium kamuegyetemet hozott létre, hogy lecsaphassanak azokra, akik vízummal trükköztek. A minisztérium szerint tisztában kellett volna lenniük mindezzel azoknak a diákoknak, akik beiratkoztak oda. Az oktatók az ICE beépített ügynökei voltak, akik 8500 dolláros tandíjért cserébe az Egyesült Államokban engedték tanulni a diákokat, írja az Independent. Ha pedig bírósági ítélet is történik az ügyben, 129 indiai fiatalt fognak deportálni az országból. A furcsa módszer közfelháborodást váltott ki az indiai kormány körében, de az amerikaiak sem nézték jó szemmel a megkérdőjelezhető módszereket.

Majd másnap az ICE bejelentést tesz arról, hogy 21 Savage illetéktelenül tartózkodik az USA-ban, akkora hírértéket adva az ügynek, hogy Amerikán kívül is erről kezdett beszélni mindenki.

Don Corleone-módszerekkel tették parkolópályára a brit rappert, aki hiába próbált volna pontot tenni saját ügyének végére még 2017-ben, talán már azóta tervezték, hogy leszámolnak vele. Ez persze találgatás is lehet, de a rengeteg véletlen egybeesés miatt nem igen lehet másra gondolni. Charles H. Kuck ügyvéd azt mondja, szerinte 21 Savage már 2017 óta együttműködik az ügyben a hatóságokkal, egyszerűen lejáratókampányt hirdettek ellene:

Kiskorúként akkoriban nem voltak jogai, így ez a letartóztatás kimeríti a polgári jogsértés kategóriáját. Ez csak arra szolgál, hogy megfélemlítsék őt, feleslegesen megbüntessék, és megpróbálják rávenni, hogy lemondjon arról a jogáról, hogy az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodhasson.

A CNN-es Nick Valencia ezzel szemben viszont úgy fogalmaz:

21 Savage egész személye, amit ismerünk, egy teljes hazugság.

Talán nem feltétlenül állja meg a helyét ez a kijelentés, még akkor sem, ha pusztán a jogszabályok ismeretének hiányában cselekedett meglehetősen későn a rapper. A jogszabályok persze a ICE-ra is vonatkoznak, 21 Savage ügyvédje szerint az elzárás is jogszerűtlen, hiszen a rappert megilletné az állampolgárság, mivel három gyereke is született már az országban, illetve szülei is az USA-ban születtek. Mindenesetre, jogerős bírói ítélet még nem született az ügyben, az addigi fellépéseiről pedig az ügyészség dönt majd, hogy megtarthatja-e azokat.

