Ezt lehet megtanulni a szexterapeutánál

Mitől válik igazivá a házasság, a kapcsolat? Mit jelent mind a partner mind önmagunk számára az intimitás? Hogyan motiválhatjuk magunkat és a partnert a több, jobb minőségű szexre? Ezeket is megtanulhatja bárki szexterápián.

Ahhoz, hogy újra meghitté, igazivá tegyük a házasságot, párkapcsolatot, szexuálterapeuta, szexológus, szexuálpszichológus, párterapeuta segítségét is kérhetjük. Egy terápia során amellett, hogy technikákat sajátíthatnak el a párok arra, miként fejezzék ki egymás felé az érzelmeiket, hogyan mondják meg egymásnak, mi a problémájuk, sok esetben (jó esetben) egy önismereti élményen is átesnek mindketten. A terápia célját, amit a kliens fogalmaz meg, a terapeutának kötelessége elfogadni és abban segíteni. A segítségnyújtás lényege nem az, hogy abban segítsünk, amit mi hiszünk problémának és megoldásnak, hanem az, hogy akkor és ott segítjük embertársainkat, amiben kérik a segítséget.

Sokat lehet tanulni a saját test működéséről

Az általános iskolában biológia órán ugyan megtanuljuk, hogy hol vannak a nemi szervek, hogyan néznek ki a fiúk és a lányok, illetve a már felnőtt nők és férfiak. Azt azonban évek hosszú tapasztalata alatt tanuljuk meg, hogyan jó, ha hozzánk érnek a szexben, hol vannak az erogén zónáink és képesek vagyunk-e úgy orgazmust megélni, ahogyan szeretnénk. A szexterápia ennél is tovább megy és új utakat mutat meg a saját test működésében, például abban, hogy az addig hitt tévhiteket a szexuális ismeretekben felülírja, vagy abban, hogy olyan házi feladatokat kap a kliens, amivel újratanulhatja a saját teste működését. Egyéni terápiákon jellemzően sok kérdést tesznek fel a kliensek négyszemközt a saját a nemi szervük működésével kapcsolatban. Az anatómia mellett a saját nemi szerv addig hitt működését is felülírjuk a pontos információkkal.

Azt is, hogy a vágy hullámzó, és ez normális

A libidóról számtalan tévhit él, nem véletlenül születtek olyan jelzők, hogy nagyétvágyú, fehérmájú, kaszanova, bővérű, aggszűz. A nemi vágy a kamaszkorban természetszerűen nagyobb, mint később felnőttként, ennek a hormonháztartásban keresendő az oka. A fiatal felnőttek is még jócskán tele vannak vággyal, majd ez idővel csitul, és egy-egy nagy szerelem lobbantja be újra a lángot a szenvedélyes időszakban. A párkapcsolatokban, házasságokban általában a legtöbb problémát az okozza, hogy eltérő a szexuális étvágy, és az egyik fél kevesebbel is beéri. A libidó rengeteg külső hatástól is függ, nem mindegy, ki, mekkora stressz alatt él, és az sem, hogy miként tudja azt kezelni. Szexterápián az egyének libidójának működését is megvizsgáljuk és megnézzük, mi az, ami elvágja a vágyat a párkapcsolatban – például ilyen ok lehet az állandó feszültség a veszekedések miatt. A hullámzó libidó tehát normális, akkor van gond, ha tartósan fennáll a libidó csökkenése, hiánya, azaz 4-6 hónapja változatlanul nem kívánja valaki a szexet.

A megfelelő kommunikációt is

Gyakori, hogy a párkapcsolatok azon csúsznak el, hogy egyik vagy mindkét fél azt hiszi, tudja, hogy a másik mit gondol, még akkor is, ha szóban erre semmi nem utal. A másik fejével gondolkodni az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hiszen nem vagyunk gondolatolvasók. Sokszor elhangzik a „higgye el, ismerem a férjem/feleségem”-mondat a terápián, aztán amikor nyugodt, védett környezetben, higgadtan mindenki elmondja a véleményét, sorban érkeznek a megdöbbenések. A legtöbb konfliktus félreértésekből keletkezik, és mindenki hiszi amit hisz, viszont nem egészen képesek úgy kommunikálni, ahogyan az előremutató lenne. Ezzel együtt azt is megtanulhatja bárki szexterápián, hogy hol van az a határ, amikor az őszinteség segítség, nem pedig egy hatalmas kés a másik szívébe döfve.

A szex nem csupán szex

A saját libidó megismerésével hamar kiderül, hogy a szexualitás jócskán túlmutat a testiségen, hisz az egymás iránti érzelmek is megmutatkoznak a szexben. Erre jó, bár negatív példa, ha egy pár a hatalmas veszekedések és szakítások után szexszel oldja a feszültséget. A szex természetesen sokkal jobb mint azelőtt bármikor, mindkét felet megbabonázza a helyzet, ami nem a technikán vagy az addigi partnerek számán múlik, hanem az egymás iránti érzelmeken. A szürke hétköznapokba is becsempészhető a testiség, többek közt azzal, hogy odafigyelünk a saját és a másik érzéseire.

Hogy a kapcsolatért folyton tenni kell, nem lehet lerakni

A párkapcsolatok, házasságok nem olyanok, hogy egy ember tolja a vonatsínen a nehéz vagont egyedül, amíg a másik éli világát. Egy kapcsolatban két ember munkája van, és ez azzal jár együtt, hogy tervezni kell a mindennapokat. A szexterápián arra is sor kerül, hogy a pár megtanulja tervezni a szexuális életet, hogy a randizásokból sosem lehet elég, hogy a bókolás, a dicséret és simogatások, csókok nem érnek véget a házasság megkötésével. Sok pár hiszi azt, hogyha már megkapta amit akart, gyereket, házasságot, akkor nem szükséges semmit tenni, mindenki élheti a saját életét a másiktól sokszor függetlenül. A szexterápia az együttműködés fontosságára és annak mikéntjére is tökéletesen megtanít.

Kiemelt kép: iStock