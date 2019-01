Naponta többször igényli, hogy hozzányúljak a péniszéhez

Sok-sok olvasótól kaptunk segítségkérő levelet szexuális életük gondjairól, és várjuk a továbbiakat is mindenféle témában. A szexfüggőségen túl orgazmuszavar, merevedési problémák és az eltérő szexuális szokások is keresztbe tehetnek a harmonikus szexuális életnek, ezekben a kérdésekben is segítséget nyújthat szexuálterapeuta szerzőnk.

Olvastam a szexfüggőségről, nekem is az az érzésem, hogy a párom szexfüggő. Ötven felett vagyok, ő fiatalabb nálam, és minden nap szexelne legalább egyszer. Két éve vagyunk együtt, nekem a heti egy szex elég volna, de már eljutottunk oda, hogy ha csak szóba hozza, rosszul vagyok. Ő igényli, hogy naponta többször hozzáérjek a nemi szervéhez, de ez nekem sok, olyan mintha erről szólna az élete. Normális ez? Még nem találkoztam ilyennel. Az olvasói levelet Xéniától kaptuk, akit nem így hívnak, az ő levelét is álnéven tesszük közzé. A téma továbbra is a szexfüggőség. Rászoktam a szexre, mint a drogra Olvasónk belátja, hogy a szerelmei szenvedtek a kapcsolatban a szexfüggősége miatt. Mit lehet tenni? A szexfüggőség témaköre sok olvasónkat megmozgatott, nők és férfiak is írtak a témában, ezzel együtt úgy tűnik, némi pontosításra szorul a fogalom. Az, hogy valaki naponta igényli a szexet egy két éves kapcsolatban, normális, és nem nevezhető függőségnek. Akkor mondhatjuk, hogy függőségről van szó, amennyiben tegyük fel valaki naponta akarja a szexet, az aktus előtt felszült lesz és úgy érzi, csak a szextől érzett öröm oldhatja fel a feszültségét. Ha pedig nem kapja meg, akkor dührohamot kap, ingerült lesz, ideges, emiatt is van, hogy képtelen ellenállni olyan szexuális ingereknek, mint a pornó. A szexfüggő ember az egész napját a szex köré építi, a feszültségoldásra, és ha nem kapja meg egy partnertől, megkapja majd többtől is akár. Emiatt családok, barátok, munkahely, házasságok veszhetnek el, ennek jóval összetettebb a pszichológiája. Pusztán a szexuális együttlét mennyisége alapján rámondani valakire, hogy szexfüggő, az hamis ítélet. A szexfüggőség ennél bonyolultabb folyamat. Olvasónk esetében inkább az eltérő szexuális igényekről van szó, ami a párkapcsolatokban leggyakrabban problémát okozhat. Egy kapcsolat elején a szexuális élet minőségében és mennyiségében is gazdag, majd ahogy a kapcsolat mélyül, múlik a szenvedélyes rózsaszín köd, a hormonok is lecsillapodnak. Ahogy elér a kapcsolat a leválás fázisába, és mélyül a szerelem, a szeretet, az összetartozás érzése, a szexuális élet csillapodik, ideális esetben minőségibbek az együttlétek, de ritkul a számuk. Olvasónk heti eggyel is beéri, a partner pedig naponta vágyik az erotikus élményre. Kérdés, hogy ez a kapcsolat elején is így volt-e, és ebben partner volt-e az olvasónk vagy sem. Történt-e bármilyen változás a kapcsolatban, krízis, trauma, gyász, ami után a partner például több szexet igényelt. A szexfüggőség olyan fogalom, amivel óvatosan érdemes bánni, ahogyan a nimfománia és a frigid fogalmak is ilyenek. Könnyen ráakasztunk egymásra olyan jelzőket, amivel megbélyegezzük a másikat, célszerű inkább körülírni a viselkedést, mintsem azonnal ítéletet mondani. Ahhoz, hogy a szexuális élet rendeződjön, fontos tisztázni a feljebb írt kérdéseket, ezzel együtt pedig érdemes megbeszélni, kinek mit jelent a szexuális együttlét, milyen érzelmeket élnek meg egymással. A beszélgetéssel egyúttal sort lehet keríteni arra is, hogy tisztázzák, ne csak napi rutin legyen a szex, hanem inkább mint a főétkezés: adják meg a módját, legyen eleje, vége, tartalma, legyen utójáték része és beszélgessenek egymással erről. Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az stterapia.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk. Szexuálterapeuta szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el. Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta

