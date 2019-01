Rászoktam a szexre, mint a drogra

Későn érő típus voltam, 20-21 évesen vesztettem el a szüzességem, de már akkor éreztem, hogy több kell belőle, mint egy normális embernek. A családom is aktív e téren, többükről tudom, hogy előtérbe helyezik a szexet. Az első párkapcsolatom az első házasságom is lett. Eleinte minden rendben volt, de ahogy csillapodott a nagy szerelem, a feleségemnek egyre inkább terhére voltak az együttlétek. Próbálkoztunk sok mindennel, sokszor csak az én kedvemért csináltuk, és volt, hogy csak az előjátékot, a behatolást nem. Szerettük egymást, kitartottunk egymás mellett, de mégis, besokallt és elhanyagolt. Én megcsaltam, ami kiderült, majd elváltunk. Később jött egy újabb szerelem, találkoztam életem szerelmével és vele is eleinte minden rendben volt. Ebben a kapcsolatban is a szex alábbhagyott idővel, csak az én mániám nem csökkent. Nem akartam megcsalni, hozzá fordultam a problémámmal, de neki is kezdett sok lenni a szex. Észre se vettem, és csak azt akartam reggel és este. Rászoktam, mint a drogra. Nem vettem észre, ha nem volt hangulatban, és azt sem, hogy mennyit szenvedett emiatt. Én nyomultam újra és újra, őt akartam állandóan. Ha nem kaphattam meg, akkor előtört belőlem a morgós, sértett énem, bedurcáztam és nem álltam vele szóba. Ő is besokallt, egy görcs volt az élete mellettem. Most külön vagyunk, barátként kezel, de remélem, hogy megbékél, mert bármit megtennék, hogy megváltozzak és visszaszerezhessem.