Amikor a családi síelésre a gyerekeid apja elhozza a 20 éves barátnőjét is

A Kardashian-Jenner család életét viszonylag nehéz követni – ha az ember nem olvas róluk napi szinten, akkor nagyon gyorsan elveszti a fonalat, hogy épp kinek hány gyereke született, vagy épp kivel jár, vagy házasodott össze. A család leghíresebb tagjának, Kim Kardashiannak a nővére, Kourtney Kardashian jó pár évig volt együtt egy Scott Disick nevű férfival, akinek három gyereket szült. Na most Disick egy ideje már a húszéves Sofia Richie-vel, Lionel Richie lányával jár. A tinédzserkort épphogy csak elhagyó Richie-t viszont úgy tűnik, befogadta a család, ugyanis a Cosmopolitan azt írja, ő is elment a klánnal a családi síelésre, ahol ott van pasija exe és az összes gyereke. Na meg mindenki más is. Nincs ennél szappanoperásabb dolog a világon.

Egy hete is együtt nyaraltak már, akkor Disick egy fotót is posztolt arról, hogy gyerekei anyja és új barátnője között ücsörög a tengerparton.

