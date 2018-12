Rákérdezett a rendőrség, hogy melyik településen járőrözzön. Nem kellett volna

Egy helyi rendőrség, valószínűleg viccből, egy szavazást indított el a Twitter-oldalán. A kérdés így szólt:

A lehetséges válaszok Aldbourne, Great Bedwyn és Worton volt, közülük a középső nyerte el a legtöbb voksot, úgyhogy egy újabb twittben a rendőrség meg is írta:

Which village would you like us to patrol later today?

Aztán arról is posztoltak, hogy tényleg megérkeztek a településre, ahol helyiekkel beszélgettek és találkoztak Daisy kutyával is.

As promised, a foot patrol of Great Bedwyn! Had a chat to some residents and bumped into Daisy the dog☺️🐶 pic.twitter.com/RfYrVSvSw4

— Wiltshire Police (@wiltshirepolice) December 29, 2018