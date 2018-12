A fingó időjós és a nő, aki élő adásban levette az orrát

2018 legbizarrabb tévés pillanatai.

Bár nálunk avatottabb szakemberek minden év végén készítenek bakiparádékat az előző tizenkét hónap legfurább tévés eseményeiből, idén úgy gondoltuk, megelőzzük őket, és megpróbáljuk összegyűjteni a legmeredekebb pillanatokat.

Igyekeztünk a legjobb találatokat megjeleníteni, hogy ne legyen az összeállítás olyan unalmas, mint az a Brexitről szóló brit parlament vita, amelyen épp a felszólaló mögött szundított el képviselőtársa:

.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ — BBC Politics (@BBCPolitics) January 16, 2018

Erősen indult az év: az amerikai WSIL-TV csatorna hírolvasójának az év első napján élő adásban kérték meg a kezét. Evie Allen épp átadta a szót az időjós-kollégának, amikor…

WE INTERRUPT THIS BROADCAST: @WSILNews anchor Evie Allen thought there was breaking weather news – it turned out her boyfriend had a very important question. pic.twitter.com/KodnIQoB7U — Good Morning America (@GMA) January 3, 2018

A szerelem után egy kis szex: a Golden Globe-díjas Brenda Blethyn a This Morning reggeli műsorban demonstrálta, miért veszélyes kutyával élő adásba menni.

A legjobb forgatókönyvíró: az élet

Most pedig következzenek az év legironikusabb pillanatai: először a tudósítás, amelyben egy brit riporter épp azt a házat mutatta be, ahol marihuánatermesztés miatt előállítottak egy férfit és egy nőt. Az erről beszámoló élő adás közepén egy tinédzser épp kifordult a sarkon – egy méretes növénnyel.

Hasonló eset volt, amikor az alkoholproblémákkal küzdő népszerű brit televíziós személyiség, Ant McPartlin tárgyalásáról jelentkezett be a BBC. A tévés ittasan karambolozott, korábban fának hajtott a kocsijával, két nappal később pedig falnak ütközött. A tárgyalásáról beszámoló élő adásban pedig ez történt:

Here’s a collector’s item. As a BBC News correspondent reports live outside court on the verdict of Ant McPartlin’s car crash, there’s a live car crash. pic.twitter.com/F81f55fCyY — Jon Harvey (@jondharvey) April 16, 2018

Következzék az év interjúja: Jerzy Targalski lengyel ellenzéki legenda az országban egyre erősödő feszültségekről beszélt, mondandójának komolyságát azonban némiképp tompította, hogy közben a fején marháskodott a macskája.

Cat steals the show in interview Dutch TV interviews Polish academic and former anti-communist activist Jerzy Targalski – but it's his cat that steals the show Közzétette: Notes from Poland – 2018. július 6., péntek

Talán a legmeghökkentőbb, ami tévéstúdióban történt (nemcsak idén, valaha), az a pillanat volt, amikor egy brit nő egy műsor közepén egyszer csak levette az orrát. Jayne Hardman egy ritka autoimmun betegség következtében elveszítette az orrát, azóta műorral él, ami mágnesekkel csatlakozik a koponyacsontjához. Ezt illusztrálta a műsorban.

Orrvérzésig

Nem sokkal kevésbé bizarr látvány volt, amikor egy riporter épp egyenes adásban tudósított a kaliforniai Fresnóból egy amerikaifutball-mérkőzésről, mögötte pedig azt lehetett látni, hogy egy férfi műlábbal a kezében rohan, és egy féllábú ember – nyilván a műláb jogos tulajdonosa – szalad utána.

Last night sucked but did you get your prosthetic leg stolen from you on live TV? pic.twitter.com/4zPbP7qixN — Barstool SMU (@StoolSMU) September 2, 2018

Az egyik pakisztáni televízióban éppen egy iszlamista szélsőségesekről szóló műsor zajlott, amikor némileg váratlan dolog szakította meg az adást. Tűzlabda hullott a műsorvezető ölébe.

What just happened with this news anchor? pic.twitter.com/RoYLekEit0 — Naila Inayat (@nailainayat) December 5, 2018

A tökéletesen érthetetlen kategória győztese pedig a koreai sporttévés, aki vérző orral diskurált az adásban.

Bloody Nose of the Day goes to SpoTV NBA color commentator Jo Hyun-il pic.twitter.com/j7VrI9gP4D — Dan Kurtz (@MyKBO) December 6, 2018

Most pedig: sport

A sportriporterek élete amúgy sem könnyű; erre mutatunk néhány idei példát. A veszélyes helyszínek közül mindig is kiemelkedtek az amerikaifutball-pályák:

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened…even though I’m a Gator 😏 pic.twitter.com/b1FTCPaqtH — Laura Rutledge (@LauraRutledge) November 18, 2018

Azért egy kerékpárverseny is tartogathat meglepetéseket:

Nincsenek könnyebb helyzetben az operatőrök sem: itt a WWE pankrációt közvetítő stáb egyik riportere látható élő adásban:

A 8 News Now nézői pedig élőben láthatták, ahogy egy kajakban ülő műsorvezetőt követtő kameraman belegyalogol egy tóba.

Amúgy sem értjük, miért ragaszkodnak a riporterek a kajakozáshoz.

Szeles idő

Az éves tévés bakis összeállítások ászai legtöbbször az időjósok. Az idei mezőnyből Chris Dunn meteorológus teljesítményét emelnénk ki, aki 25 éve szerepel a képernyőn (ráadásul egy Emmy-díjjal is elismerték a munkásságát), szeptemberben azonban úgy került a hírekbe, hogy látványosan púzott élő adásban.

És ha bárki azt gondolná, hogy az utóbbi idők slágerkifejezése, a fake news, azaz a kamuhír nem vonatkozik az időjárás-jelentésekre, mutatjuk a Weather Channel munkatársát, Mike Seidelt, aki őrületes szélviharban tudósít, alig bír megállni a lábán, és ez még hihetőnek is tűnik, egészen addig, amíg mögötte át nem sétálnak a legnagyobb nyugalomban.

A vége felé jöjjön egy kis vidámság, egy kis öröm: ahogy a híradósok nem árulhatják el politikai meggyőződésüket (HAHAHA!), úgy a sportriporterektől is elvárt, hogy ne fedjék fel, melyik csapatnak szurkolnak. Az oklahomai Harold Kuntznak nem teljesen sikerült semlegesnek maradnia, miután élő adásban megtudta a Super Bowl eredményét.

TévéműSoros

És hogy ne maradjunk magyar eset nélkül: jöjjön a pillanat, amikor Fluor Tomi bekiabálta a köztévén, hogy Soros György! (Utána egy darabig el is tűntek a dalai a rádióból).

A végére hagytunk egy decemberi magyar csodát: az MTK edzője – miután csapata kiesett a Magyar Kupából – 13 másodpercben elmagyarázta a hazai foci legnagyobb hibáját.

Feczkó Tamás RLZ! Az MTK edzője az ÉV INTERJÚJÁT ADTA❗😂😂😂(forrás: 1St Press) Közzétette: TrollFoci – 2018. december 5., szerda

Kiemelt kép: YouTube